Dit was Fire Emblem: Fortune’s Weave Nintendo Direct

Eerder werd Fire Emblem: Fortune’s Weave aangekondigd met releasedatum. Vandaag, tijdens de Nintendo Direct van 4 augustus 2026, werd er meer over de game verteld met wat toffe nieuwtjes.

Voor we dieper duiken in alles dat de Direct van Fire Emblem ons bracht, kan je hier beneden, als je dat wilt, de Direct zelf bekijken!

De personages en hun verhalen

Solel, de heerser van het rijk, organiseert de legendarische Arena Games. De prijs is simpel, maar onbetaalbaar: de winnaar mag één wens laten vervullen. Vanuit alle hoeken van de wereld verzamelen zich deelnemers, ieder met een eigen doel.

Cai is een jonge jongen wiens vader onterecht werd opgesloten voor misdaden die hij niet heeft gepleegd. Samen met zijn jeugdvrienden doet hij mee aan de Arena Games om zijn familie gerechtigheid te geven.

Dietrich overleefde een aanval van een gigantisch zeemonster en spoelde aan in Dagda. Nadat hij daar samen met nieuwe bondgenoten bandieten en monsters heeft verslagen, besluit hij zijn geluk te beproeven in de Arena Games.

Theodora komt uit Saramis en is een toegewijde cultist. Om de eer van haar godin hoog te houden, betreedt ook zij de arena.

Leda is een getalenteerde muzikante wiens vader werd vermoord. Wanneer ze hoort dat de vermoedelijke dader deelneemt aan de Arena Games, trekt ze samen met haar companions ten strijde om de waarheid te achterhalen.

In de arena

De gevechten bouwen voort op het tactische combat-systeem uit Fire Emblem: Three Houses. In de Arena Games moet je elke stage strategisch benaderen, waarbij de arena-indeling steeds opnieuw verandert. Wapentypes zoals swords, gauntlets, spears, axes, bows en magic spelen daarbij allemaal een eigen rol.

Daarnaast beschikt ieder personage over unieke inherited abilities, zoals summons, extra mobiliteit of speciale spreuken. Ook de verschillende classes hebben elk hun eigen sterke en zwakke punten. Mounted units kunnen zich bijvoorbeeld snel over het slagveld verplaatsen, terwijl armored knights uitblinken in defence. Met zowel beginner- als advanced classes en een grotere variatie aan allies en foes lijkt Fortune’s Weave meer tactische diepgang te bieden dan ooit tevoren.

Tussen de gevechten

Tussen de arena gevechten door krijg je de vrijheid om de wereld te verkennen, relaties op te bouwen met andere personages en tijd door te brengen met je eigen protagonist(en). Vrijwel iedere activiteit kost tijd, waardoor je keuzes invloed hebben op je voortgang.

Tijdens je reizen kun je willekeurig vijanden tegenkomen, al kun je de uitdaging ook zelf opzoeken door dungeons te verkennen. Elk personage draagt daarbij op zijn eigen manier bij, bijvoorbeeld door nieuwe soldaten te rekruteren of mounts vrij te spelen die je tijdens de Arena Games een tactisch voordeel geven.

5 jaar later

Het verhaal gaat door na de spelen, een demon god vernietigd het land en zelfs de vier helden kunnen niks doen. Hier komt de echte protagonist in beeld. Het einde van de wereld, oftewel Dagda, zoals wij het kennen is wat de ‘echte’ verhaallijn naar voren brengt.

Hoe dan ook, we krijgen het volledige idee wanneer de game lanceert op 17 september 2026 voor Nintendo Switch 2.