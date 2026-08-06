Guild Wars 3 onthuld drie van vier speelbare ‘species’

De term races wordt het raam uit gegooid door ArenaNet, want dat voelt niet meer passend met alle magische soorten die we kunnen gaan spelen in Guild Wars 3. In totaal krijgen we vier species om uit te kiezen. Van die vier, onthuld ArenaNet er nu alvast drie. Dat vierde ras? Die volgt nog. Daarnaast geeft de studio meer informatie over toekomstige soorten en hun filosofie omtrent speelbare soorten in het algemeen.

Zoals we bij de aankondiging al hoorden, Guild Wars 3 zal een prequel zijn op zowel deel 1, als deel 2. Een prequel die zich duizenden jaren voor de twee delen afspeelt in het magische Orr. Dit gebied kennen we in Guild Wars 2 als een vervallen glorie vol zombie-achtige entiteiten, opgeroepen door Zaithan, de eerste Elder Dragon die je zal moeten verslaan. Maar, zoals ArenaNet al liet weten in een recente blogpost, deze tijdlijn geeft kansen voor veel meer background lore, die we kennen uit geschriften uit beide bestaande titels. De studio geeft hiermee nieuwe en bestaande fans een boel om naar uit te kijken. Maar, met welke soorten kan je op launch van start in dit magische prequel avontuur?

Een mens, Asura en Kodan liepen in een bar

De eerste drie speelbare soorten zijn inmiddels bekend, maar later wordt daar nog een vierde, onbekende soort aan toegevoegd. De eerste soort ken je natuurlijk al: de Human. Mensen hebben altijd een bepalende rol gespeeld in de geschiedenis van Tyria, en dat is in deze prequel niet anders. Ze aanbidden de zes goden, beschermen de magie van Tyria en voeren, zoals mensen dat doen, oorlog. In Guild Wars 1 leerden we meer over Ascalon, de oorlog met de Charr en zelfs de strijd tegen letterlijke goden. In Guild Wars 2 spelen mensen een belangrijke rol in de strijd tegen de losgeslagen Elder Dragons. Dit keer lijkt de focus meer te liggen op de oude magie, de natuur en de goden. Hoe dat precies uitpakt, moeten we nog afwachten.

De Asura is de tweede speelbare soort. Deze alienachtige wezens zijn enorm intelligent en altijd op zoek naar de volgende grote ontdekking. In Guild Wars 2 keren ze na een lange tijd onder de grond terug naar de oppervlakte, waar ze hun revolutionaire technologie inzetten voor zowel goede als slechte doeleinden. Hun uiterlijk is dan behoorlijk buitenaards, met een kale huid, grote oren en opvallende lichaamsvormen. Ooit waren ze echter behaarder en menselijker. Dat is de versie van de Asura die we in Guild Wars 3 zullen zien. Of ze toen al ondergronds leefden, is nog niet duidelijk. Hoe dan ook keren deze fan-favorites terug in het derde deel.

Het derde ras zijn de Kodan, de beermensen. Dit zijn intelligente beren die in verschillende soorten voorkomen. Zo zijn er de Polar Kodan uit het noorden en de Kodan uit de rest van Tyria. Vooralsnog lijkt ArenaNet de nadruk te leggen op die laatste variant. Sterker nog, volgens mij bestonden de Polar Kodan in deze periode nog niet in dit deel van Tyria. Dit terwijl de Polar variant volgens velen juist ouder is. Hopelijk krijgen we meer lore te zien over deze beermensen.

En de vierde?

Het vierde soort is nog niet bekend. Sterker nog, de studio geeft aan dat dit ras volledig nieuw zal zijn. In Guild Wars 2 kregen we de Sylvari, wellicht kan het een soort Elf zijn dat lijkt op dit ras en kan het zelfs iets te maken hebben met hoe Sylvari zijn ontstaan in de verre toekomst. Misschien zijn het de Dwarves, maar op een manier waarop we ze nog niet hebben gezien. ArenaNet blijft geheimzinnig voor nu. Wel geeft de ontwikkelaar in hun blogpost aan dat ze de komende weken inzoomen op de rassen, dus wellicht krijgen we het over een goede maand alweer te lezen!

Meer soorten in de toekomst

ArenaNet kiest in Guild Wars 3 opnieuw bewust voor een beperkt aantal speelbare soorten bij de release. Net als in Guild Wars 2 zijn deze soorten nauw verbonden met het verhaal, de culturen en de conflicten die centraal staan. Het grote verschil is dat de ontwikkelaar het spel vanaf het begin zo bouwt dat er later makkelijker nieuwe speelbare soorten kunnen worden toegevoegd. Waar het toevoegen van een nieuw ras in Guild Wars 2 enorm veel werk kostte door unieke animaties, uitrusting en verhalen, wordt daar nu technisch al rekening mee gehouden.

Dat betekent niet dat iedere soort zomaar speelbaar wordt. ArenaNet geeft aan dat soorten met een extreem afwijkend lichaam, zoals de Forgotten met hun slangenlichaam en vier armen, simpelweg niet haalbaar zijn. Toch is de deur voor nieuwe speelbare soorten na de release nadrukkelijk opengezet. De vierde, nog onbekende soort hoeft dus niet de laatste te zijn.

Eén ding verandert in ieder geval niet. Net als in Guild Wars 2 hebben speelbare soorten geen invloed op de gameplay. Er zijn geen statistische of mechanische verschillen tussen de rassen. Je kiest een soort omdat je die gaaf vindt en omdat hij bij jouw personage past, niet omdat hij sterker is dan de rest. Dat is volgens ArenaNet precies zoals Guild Wars hoort te zijn. Wat we in Guild Wars 2 wel hebben, zijn beperkte racial skills. Of we die nog terug gaan zien, dat is niet zeker. Maar, ik zou er niet te veel op rekenen.

Wat denk jij dat het vierde soort gaat zijn in Guild Wars 3? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!