Phantom Blade Zero pre-orders gaan volgende week live

Phantom Blade Zero is “klaar”. Dit meldt het officiële socialmediakanaal van de game via X. Volgende week op 12 augustus om 4:00 verschijnt er een nieuwe trailer met nieuwe verhaalcontent, personages, combat en zelfs een verrassing. De trailer is ongeveer elf minuten lang.

Net vóór Gamescom besluit S-Game om meer te onthullen over Phantom Blade Zero. De game verschijnt later dit jaar op PlayStation 5 en PC. De releasedatum is eerder vastgesteld op 9 september 2026, maar een recent gerucht suggereert dat de game pas in oktober gaat verschijnen. De nieuwste tweet wijst wederom op een release begin september. Volgende week weten we het zeker.

“You’re finally here…” Phantom Blade Zero pre-orders and an all-new 11-minute trailer go live on: August 11 at 7 PM PT

August 12 at 10 AM Beijing Time Players, thank you for waiting! Development on Phantom Blade Zero is now complete. Pre-orders will open on the following… pic.twitter.com/zNcJmpNygn — Phantom Blade Zero (@pbzero_official) August 6, 2026

We hebben de action-adventure van S-Game al meerdere keren mogen testen op Gamescom. Ongeveer een jaar geleden zijn we voor het laatst aan de slag gegaan met een demo die ongeveer 45 minuten tot anderhalf uur kon duren. Dit vonden we ervan.