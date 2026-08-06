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Phantom Blade Zero pre-orders gaan volgende week live

Nieuws Jordy Gerritse 6 augustus 2026

Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero is “klaar”. Dit meldt het officiële socialmediakanaal van de game via X. Volgende week op 12 augustus om 4:00 verschijnt er een nieuwe trailer met nieuwe verhaalcontent, personages, combat en zelfs een verrassing. De trailer is ongeveer elf minuten lang.

Net vóór Gamescom besluit S-Game om meer te onthullen over Phantom Blade Zero. De game verschijnt later dit jaar op PlayStation 5 en PC. De releasedatum is eerder vastgesteld op 9 september 2026, maar een recent gerucht suggereert dat de game pas in oktober gaat verschijnen. De nieuwste tweet wijst wederom op een release begin september. Volgende week weten we het zeker.

We hebben de action-adventure van S-Game al meerdere keren mogen testen op Gamescom. Ongeveer een jaar geleden zijn we voor het laatst aan de slag gegaan met een demo die ongeveer 45 minuten tot anderhalf uur kon duren. Dit vonden we ervan.

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About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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