Nintendo bevestigd opnieuw releasedata first-party games

Nieuws 1 Malvin Schuivens 6 augustus 2026
Nintendo deelt altijd heel transparant hun financial release. Hierin delen ze ook veranderingen van release data of windows. Maar, het bedrijf staat sterk en bevestigd opnieuw dat de data onveranderd blijven. Wij zetten de titels op een rijtje!
Waar XBOX en PlayStation niet heel lekker liggen bij het publiek of qua cijfers, blijft Nintendo doorbanjeren als een studio met beide voeten op de grond. Er zijn een aantal titels waar fans naar uit kijken. Zo kregen we recent nog meer nieuws over de nieuwe Fire Emblem. Maar, het bedrijf herbevestigd de volgende titels:
Binnenkort is Gamescom tijd, een periode waarin het bedrijf wellicht de kans grijpt om meer informatie vrij te geven over Ocarina Of Time. Maar, voor nu hebben we drie titels mét datum om naar uit te kijken.
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Fire Emblem Nintendo Pokémon releases switch 2 xenoblade Zelda
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Jordy Gerritse 3 augustus 2026
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