Nintendo bevestigd opnieuw releasedata first-party games

Nintendo deelt altijd heel transparant hun financial release. Hierin delen ze ook veranderingen van release data of windows. Maar, het bedrijf staat sterk en bevestigd opnieuw dat de data onveranderd blijven. Wij zetten de titels op een rijtje!

Waar XBOX en PlayStation niet heel lekker liggen bij het publiek of qua cijfers, blijft Nintendo doorbanjeren als een studio met beide voeten op de grond. Er zijn een aantal titels waar fans naar uit kijken. Zo kregen we recent nog meer nieuws over de nieuwe Fire Emblem. Maar, het bedrijf herbevestigd de volgende titels:

Binnenkort is Gamescom tijd, een periode waarin het bedrijf wellicht de kans grijpt om meer informatie vrij te geven over Ocarina Of Time. Maar, voor nu hebben we drie titels mét datum om naar uit te kijken.