Review | Marvel Tokon Fighting Souls

Marvel is op dit moment weer booming met de nieuwe Spider-Man film en de aankomende Avengers: Doomsday. Arc System Works en Sony slaan ook de handen ineen om jouw favoriete Marvel personages in een fighting game te verwerken. Hoe pakt dit uit?

Games als Injustice en Marvel Vs. Capcom hielden mij veelal bezig vroeger. Niet omdat ik zo’n groter fighting game fan ben, maar omdat ik DC en Marvel altijd al boeiend vond en deze games meestal toegankelijk genoeg waren voor gamers die niet direct MLG-level gameplay hebben in multiplayer matches. Dus, dit kan je ook eigenlijk zien als de casual gamer review van een fighting game.

Marvel Tokon trok ogen na de eerste aankondiging, niet alleen vanwege het uitgebreide Marvel roster, maar ook vanwege de flashy anime tekenstijl, vloeiende bewegingen en comic accuraatheid. Nu de game uit is, kunnen we eindelijk kijken of het ook echt zo lekker samenvalt.

Een interactieve comic

Normaliter zijn verhalen in dit soort fighting games niet geweldig qua presentatie en storytelling. Er zijn zeker uitzonderingen, maar dit soort games leggen liever de focus op character interactions, gameplay systemen, verschillende modi én natuurlijk multiplayer. Maar, waarom kan een fighting game niet soms ook gewoon een leuke story hebben?

Nou, daar was Arc System Works het mee eens, blijkbaar. Marvel Tokon heeft meerdere verhaallijnen in de Episode Mode, van de Avengers tot Spider-Man’s team of Doctor Doom en zijn groepje super schurken. Het verhaal wisselt zich af tussen gevechten, comic/manga panels en volledige anime-cutscenes. Dit maakt het veel dynamischer dan ik gewend ben van andere fighting titels. Daarnaast zijn de panels ingesproken door ontzettend getalenteerde stemacteurs en actrices. Dit tilt het verhaal omhoog naar aardig hoge niveaus, vooral binnen het genre. En, als extra pluspunt wil ik nog zeggen dat ik het heel tof vind hoe Arc System Works rekening heeft gehouden met andere talen en ervoor gezorgd heeft dat in ieder taal een aparte voice actor aanwezig was om representatie hoog te houden.

Er zit daadwerkelijk een doordachte presentatie achter de verhalen. Iedere episode is ontworpen door een andere comic- of manga artiest, met betrokkenheid van schrijver Kieron Gillen. Hierdoor lopen stijlen uiteen, maar krijg je een mengelmoes van meerdere geweldige artiesten te zien. Ik vond dit daadwerkelijk fantastisch gedaan en het feit dat er animatie in de comic/manga panels zit maakt het ook weer net dat beetje dynamischer.

Roster

Tussen het verhaal en de gameplay zit nog een belangrijk aspect en dat zijn de gekozen personages waarmee jij het verhaal kan spelen. Ik vind dat er hier een boel sterke keuzes zijn gemaakt, waar zelfs een Peni Parker het roster behaald. Maar, we zien personages uit verschillende hoeken van het Marvel universum zoals Magik uit de X-Men en Carnage uit het Venom universum. In totaal krijgen we 20 personages, wat dan weer een beetje een mixed bag is voor mij.

Begrijp me niet verkeerd, 20 personages is zeker niet weinig en het belangrijkste is dat de personages allemaal hun eigen speelstijl hebben en dat is zeer zeker het geval. Echter is het Marvel universum enorm, dus hoop ik wel dat Arc System hierop blijft uitbreiden en dit op een tempo doet waardoor spelers blijven hangen. Want een van de problemen waar veel fighters tegenaan lopen is dat ze niet helemaal goed gemaakt zijn om mensen hooked te houden. Al lijkt het erop dat deze titel die hype hoog wilt houden, gezien zowel Cyclops, als Phoenix, al zijn aangekondigd voor een DLC.

Omae wa mou shindeiru

Het brood en boter van een fighting game is en blijft uiteindelijk hoe het speelt. Dat kan opgedeeld worden in een stukje controls, zichtbaarheid, overzicht en algehele flow. Ik kan alvast spoilen, dat de meeste van deze pointers meer dan goed zitten. Maar, Marvel Tokon komt niet zonder nadelen natuurlijk. De grootste is overzichtelijkheid. Soms, met de hoeveelheid personages dat in een keer op het scherm kan zijn, kan het chaotisch worden tot het punt waar je jezelf afvraagt wat er allemaal gebeurd. Dit komt niet vaak voor, maar kan wel eens storend zijn in drukkere matches.

Nu we dat uit de weg hebben, laten we het hebben over hoe enorm sterk de gameplay eigenlijk is. De game is opgedeeld in 4 vs. 4 matches. Dit liet me direct denken aan de Naruto Ultimate Ninja Storm franchise, waar je ook een leader hebt met drie assist personages. Dat is hier niet anders. Arc System houdt het hier nog iets dynamischer door je ook de optie te geven om te wisselen tussen personages tijdens de match. Je kan die assists op meerdere manieren inzetten en er zit zelfs een Assemble mechanic in, wat werkt als een soort All Out Attack zoals in Persona. Dit is echt enorm tof gedaan en voegt veel toe aan de Marvel filosofie.

De gameplay is vrij toegankelijk, ieder personage heeft in feite dezelfde controle scheme, maar speelt alsnog compleet anders. Dit heeft eerder te maken met movesets en karakteristieken van de held of schurk die jij speelt, dan dat het afhangt van andere controls per character. Zo zijn Ms. Marvel en Ghost Rider bijvoorbeeld heerlijk voor medium- tot long range, maar is Deadpool weer enorm sterk op korte afstanden.

Door de control scheme, werkt deze game vrij toegankelijk voor Marvel fans die dit willen spelen, maar bang zijn dat ze hun eigen ass handed krijgen door moeilijke controls of mechanics. Je kan de game zo uitdagend maken als je wilt.

Daarnaast is de flow ook echt lekker aanwezig. De movement en combat zelf vloeit lekker, maar ook multi-staged fights en kleine speciale aanvallen of combinaties zorgen voor een dynamische match. Arc System Works heeft het voor elkaar gekregen om toegankelijkheid en diepgang intact te houden en daarmee een fighting game te maken die werkt voor bijna iedereen.

”Dit is fucking vet”

Toen vrienden me vroegen hoe ik Marvel Tokon vond, was het enige dat ik kon zeggen is hoe vet de game eruit ziet. Dit is echt styling 101 en Arc System Works laat hier zien hoe sterk ze zijn in de presentatie van hun games. Dit merkte we al in Guilty Gear Strive, maar is hier echt nog tien stappen beter. Van menu designs tot aan tekenstijl, over alles is nagedacht. Character designs zijn onwijs goed gemaakt, waar de studio anime en superhero comics met elkaar weet te mengen. Daarnaast was gebruik maken van meerdere artiesten echt de juiste move voor de episode mode. Ik kan oprecht weinig aanmerken op de grafische uiting van Marvel Tokon, het is gewoon een stijlvolle game dat precies weet wat het wilt overdragen op visueel vlak.

Ook de multi-staged map designs zijn goed gemaakt. De game heeft niet ontzettend veel maps, maar ze zijn dynamisch genoeg om niet snel te vervelen. Tijdens gevechten kan de omgeving veranderen en dat zorgt ervoor dat matches net wat meer leven krijgen. Het past bovendien perfect bij de comicstijl van de game, waarbij je soms het gevoel hebt dat je midden in een Marvel-animatiefilm bent beland.

En dan de performance, want ook daar heeft Arc System Works het uitstekend voor elkaar. Op de PS5 draait Marvel Tokon ontzettend soepel en ik ben tijdens mijn speelsessies eigenlijk geen noemenswaardige framedrops of andere technische problemen tegengekomen. Dat is vooral belangrijk bij een fighting game, waar timing en reacties allesbepalend zijn. De snelle animaties, effecten en tientallen dingen die tegelijkertijd op het scherm gebeuren blijven daardoor strak en vloeiend. Zelfs wanneer de actie volledig losgaat, blijft de game overeind. Marvel Tokon is daarmee niet alleen een van de stijlvolste fighters die ik heb gespeeld, maar ook een van de meest indrukwekkende Marvel-games als het aankomt op animatie en presentatie.

Daar moet ik bij zeggen, dat ik heb vernomen dat de PC-versie helemaal niet lekker draait voor veel systemen. Ik heb de game gespeeld op PS5, dus daar kan ik zelf geen mening over geven!

Verdict

Marvel Tokon: Fighting Souls heeft me oprecht verrast. Als iemand die normaal gesproken niet diep in fighting games duikt, had ik verwacht dat ik vooral voor de Marvel-fanservice zou blijven hangen. Uiteindelijk waren het juist de toegankelijke gameplay, verrassend sterke Episode Mode en fantastische presentatie die ervoor zorgden dat ik steeds nog een potje wilde spelen. Arc System Works heeft een fighting game gemaakt die makkelijk op te pakken is, maar tegelijkertijd genoeg diepgang biedt om ook ervaren spelers bezig te houden.

Met 20 personages, een ijzersterke visuele stijl en een gameplay-systeem dat verrassend goed werkt voor zowel beginners als veteranen, is Marvel Tokon een van de meest toegankelijke fighters die ik in lange tijd heb gespeeld. Het beperkte aantal maps en de soms chaotische gevechten zijn minpunten, maar wegen voor mij niet op tegen wat de game goed doet. Marvel Tokon is niet alleen een goede Marvel-fighter, het is simpelweg een verdomd goede fighting game.