Meer mensen pre-orderen de Grand Theft Auto 6 Premium Edition

Terwijl Grand Theft Auto 6 nog enkele maanden van ons verwijderd is, kunnen mensen niet wachten om het al te hebben. De game kan nu al vooruitbesteld worden en dat wordt ook al massaal gedaan. Fans bestellen zelfs liever de duurdere honderd euro versie vergeleken met de standaardeditie van tachtig euro.

Dat vertelt Strauss Zelnick, de CEO van Take-Two Interactive, in een interview met CNBC. Je kunt het hele programma in onderstaande video terugluisteren.

“Actually, it is skewing more to the premium edition,” zegt Zelnick asl de interviewer benoemd dat pre-orders voor beide versies waarschijnlijk gelijk oplopen. “That might be a reflection of the fact that the most avid consumers are the ones who are pre-ordering now.”

Strauss Zelnick wil dus nog niet gelijk naast zijn schoenen lopen, maar veronderstelt dat veel fans die nu al pre-orderen de grootste fans van de franchise zijn.

Zelnick vertelt tijdens dit interview ook dat een volledige fysieke versie nog niet uitgesloten is na de release van de game en dat retailers zelf de prijs van de game mogen bepalen. Al verandert hun marge in hun nadeel als ze de game goedkoper willen aanbieden. Hij verwacht ook niet dat de game voorlopig met korting wordt aangeboden.

Premium vs. Standard

Je kunt Grand Theft Auto 6 in twee smaken vooruitbestellen en kopen. Er is een standaardversie voor € 79,99 en een premiumversie voor € 99,99. Meer fans kopen op dit moment dus de duurdere versie. Dit komt omdat de Premium Edition aanzienlijke bonussen heeft in de vorm van extra content zoals wapens, kleding, winkels, voertuigen en zelfs exclusieve missies. We hebben deze content eerder al uitgelicht.

De vraag is nu aan eenieder om te bepalen of al die extra’s de meerprijs waard zijn. Wat denk jij?