Throne & Liberty wisselt van Amazon Studios naar NC

NC, voorheen NCSoft, kondigt aan dat het de wereldwijde publishing van MMORPG Throne & Liberty over gaat nemen van Amazon Game Studios.

NC is natuurlijk een grote publisher met veel MMO-ervaring, waaronder games als AION 2, Cinder City, Guild Wars 2 en uiteindelijk ook het derde deel. Maar, NC(Soft) gaat al tientallen jaren mee al groot MMO-uitgever. Voor spelers betekent dit op technisch vlak niet veel. Al je personages blijven bestaan en je kan gewoon doorspelen alsof er niks veranderd is. Wat betekent het in totaliteit?

Alle game data, assets, informatie en jouw progressie wordt behouden;

Spelers over ieder platform kunnen gewoon door spelen na het accepteren van de nieuwe terms & conditions.

Throne & Liberty zit op Steam gemiddeld op 3000 spelers, dat is voor een MMO echt niet veel. Hoe dit op console zit, dat is onbekend. Wij waren niet direct enorm onder de indruk van de game, maar zagen wel veel potentie.