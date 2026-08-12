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Throne & Liberty wisselt van Amazon Studios naar NC

Nieuws 43 Malvin Schuivens 12 augustus 2026

throne & liberty

NC, voorheen NCSoft, kondigt aan dat het de wereldwijde publishing van MMORPG Throne & Liberty over gaat nemen van Amazon Game Studios.

NC is natuurlijk een grote publisher met veel MMO-ervaring, waaronder games als AION 2, Cinder City, Guild Wars 2 en uiteindelijk ook het derde deel. Maar, NC(Soft) gaat al tientallen jaren mee al groot MMO-uitgever. Voor spelers betekent dit op technisch vlak niet veel. Al je personages blijven bestaan en je kan gewoon doorspelen alsof er niks veranderd is. Wat betekent het in totaliteit?

  • Alle game data, assets, informatie en jouw progressie wordt behouden;
  • Spelers over ieder platform kunnen gewoon door spelen na het accepteren van de nieuwe terms & conditions.

Throne & Liberty zit op Steam gemiddeld op 3000 spelers, dat is voor een MMO echt niet veel. Hoe dit op console zit, dat is onbekend. Wij waren niet direct enorm onder de indruk van de game, maar zagen wel veel potentie.

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About the author

Malvin Schuivens

Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.

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