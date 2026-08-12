Ghost of Yotei Complete Edition aangekondigd met verhaaluitbreiding

Ghost of Yotei krijgt op 1 oktober 2026 een Complete Edition met een verhaaluitbreiding. De game komt als Complete Edition uit op de PlayStation 5, maar spelers die de game al hebben, kunnen de uitbreiding ook los kopen voor € 14,99.

Ghost of Yotei Complete Edition komt gebundeld met de Ghost of Yotei: Echoes of Sekigahara-uitbreiding. Deze uitbreiding speelt zich gedeeltelijk af in het heden, maar ook gedeeltelijk tijdens de periode waarin Atsu nog op het vasteland was. Je komt nieuwe personages tegen die je meer context geven over Atsu en je maakt mee wat Atsu’s rol is geweest in de strijd om Sekigahara. We komen op nieuwe locaties die voorheen onder gezag van The Snake vielen en gedurende de reis door de uitbreiding zien we nieuwe vijanden, wapens, armor sets, verf en meer.

Naast de verhaaluitbreiding zien we de komst van Most Wanted. Dit is een singleplayer-survivalmode met roguelike-elementen. Hier kunnen we nieuwe personages vrijspelen om mee te spelen, perks verdienen en contracten aangaan om nieuwe runs te starten. Elk personage is uniek met favoriete wapens om mee te vechten en meer.

Verder bevat de Ghost of Yotei Complete Edition ook alle eerder uitgegeven digitale bonussen uit de Deluxe Edition van de basisgame. De eerder uitgebrachte Legends-uitbreiding zit er uiteraard ook bij.

Ghost of Yotei is een indrukwekkende game, maar vooral op grafisch gebied. Het doet weinig nieuws als je Ghost of Tsushima eerder al hebt gespeeld, maar het is uiteraard een prachtig vervolg als je die game al geweldig vond. Lees hier onze review.