Wolverine klauwt zicht vast aan de PS5

Nieuws 13 Daniel Glavimans 12 augustus 2026
Move over Spider-Man, want Wolverine komt naar de Sony PlayStation 5! De release van de game is bijna aanstaande en nu komen ook de limited edition-spulletjes om de PlayStation 5 een ander design te geven.
Na het zwingende succes van de Spider-Man-games zet Insomniac dus nu haar klauwen in Wolverine. En dat betekent dat nu Sony en Marvel weer samenwerken, er verschillende nieuwe accessoires naar de Sony-console komen. Controllers, console faceplates. Noem het maar op!
Nu heb je natuurlijk op de beginafbeelding al kunnen zien hoe het spul eruitziet, maar heb je toch op het artikel geklikt, dan hebben wij ook nog een ontzettend mooi filmpje. Laten we snel kijken wat je kunt gaan verwachten.
Mocht je na het zien van het filmpje nu ook dit spul willen aanschaffen, dan kan dit via de PlayStation Shop. De prijzen voor dit product kun je hieronder vinden:
Vanaf 10:00 uur lokale tijd kun je deze producten bestellen op 19 augustus. Ga je het halen? Laat het ons weten!
Daniel Glavimans 12 augustus 2026
Malvin Schuivens 12 augustus 2026
Sam van de Ven 10 augustus 2026
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