Aflevering 19 | Harry Potter: The XL Podcast That Lived

Een nieuwe week, een nieuwe podcast! Een magische (extra lange) episode deze keer, het staat namelijk helemaal in het teken van Harry Potter. De (audio)boeken, films, series en games. Wat zegt onze nostalgie, is het na zo’n lange tijd echt nog zo goed en wat voor nieuws hebben we uit de wereld van Harry Potter? We nemen jullie mee in de franchise, horen van Dave als groot fan hoe dit samenhangt allemaal en wat kunnen Malvin en ikzelf hier nu over zeggen en over mee praten?

We bespreken de nieuwe HBO-serie. Waarom is een serie misschien veel beter geschikt om de boeken tot leven te brengen dan de oorspronkelijke films? We bespreken de kritiek op het opnieuw vertellen van het verhaal, de nieuwe cast, Snape, Dumbledore en waarom er in de films uiteindelijk ontzettend veel uit het bronmateriaal moest worden geschrapt. Kan HBO ervoor zorgen dat personages als Dobby eindelijk de rol krijgen die ze in de boeken hebben? En lukt het een compleet nieuwe cast om de nostalgie rondom Daniel Radcliffe en de rest van de originele acteurs los te laten?

Uiteraard duiken we ook in Hogwarts Legacy. Voor veel Harry Potter-fans was rondlopen door Hogwarts een droom die uitkwam, maar de game had ook duidelijke tekortkomingen. Buiten het kasteel voelde de wereld soms wel héél erg als een traditionele open-world game. Wat verwachten we daarom van Hogwarts Legacy 2? Meer focus op Hogwarts? Sterkere personages? Een verhaal dat meerdere schooljaren beslaat? Andere toverscholen? Of moet Warner Bros. juist compleet opnieuw beginnen?

De hot take van deze week staat in het teken van copyright en hoe belangrijk dit wel of niet is t.o.v. het behouden van videogames.

Dit gaat weer zorgen voor interessante discussies en gesprekken.

Laat ons weten hoe deze episode je beviel en welke Harry Potter herinneringen jou het meeste bijstaan! Of check onze andere podcast als je deze gemist hebt!