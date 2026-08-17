Call of Duty: Modern Warfare 4 Open Beta bevat Multiplayer, Campaign én Warzone

Voor het eerst in de geschiedenis van Call of Duty, bevat de Open Beta niet een, niet twee, maar drie game modi. Spelers kunnen vanaf dit weekend aan de slag met de Multiplayer, Campaign en Warzone om een voorproefje te krijgen van Call of Duty: Modern Warfare 4.

Activision, Microsoft én Infinity Ward willen bewijzen dat het geen filler-jaar wordt voor Call of Duty. Daarom laten ze je proeven van bijna alles wat Call of Duty dit jaar te bieden heeft. Een verrassing houden ze achter de hand voor de lancering. Dat is de vernieuwde DMZ-mode. De rest mag je al eventjes proberen in de grootste Call of Duty Beta ooit.

For the first time ever: Multiplayer. Campaign. Call of Duty: Warzone. All in one Beta. Be there to see it first at NEXT. Be there to play it first, pre-order Modern Warfare 4 for Beta Early Access: https://t.co/oyl7FeW4X9 pic.twitter.com/HznqgGElMI — Call of Duty (@CallofDuty) August 14, 2026

Twee keer vervroegde toegang tot de campaign

Je eerste voorproefje op de Modern Warfare 4 campaign begint dit weekend al. Fans die de game vooraf digitaal bestellen krijgen ook al toegang tot de campaign vanaf 16 oktober. Dat is een week voor de volledige release op 23 oktober. Dit weekend is de Entrenched-missie al te proberen.

Multiplayer en Warzone

Tijdens de Open Beta is de nieuwe Resurgence map: Zodiac tijdelijk speelbaar en zijn de volgende multiplayer maps te spelen:

Rooftops

Silkworm

Transit 213

Cachette

Lotus

Kill Block (de nieuwe modulaire map die elk potje verandert)

Wanneer begint de Beta?

De Early Access Open Beta is speelbaar vanaf 21 augustus tot 25 augustus op PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC. Je moet de game pre-orderen om toegang te krijgen. Als je de Vault Edition hebt besteld, mag je de skins uit deze editie ook al tijdens de Beta gebruiken.

De Open Beta is voor iedereen toegankelijk in het weekend van 28 augustus tot 1 september op bovengenoemde platformen en de Nintendo Switch 2.