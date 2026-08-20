Arc Raiders krijgt crossover event in de VS

Arc Raiders krijgt een crossover met Subway. Vooralsnog alleen in de VS. Voorheen gaf Embark aan geen crossovers te willen doen omdat Arc Raider lore te curated zou zijn.

Toch lijkt daar verandering in te komen. Embark heeft de eerste stap nu gezet. Subway klanten in de VS kunnen bij bepaalde aankopen bij Subway in game items verdienen voor Arc Raiders.

Van 20 augustus tot en met 26 oktober krijgen spelers in-game rewards bij alle Subway meals die onder de actie vallen. Deze actie is alleen geldig bij Subway zaken in de VS die meedoen aan de actie, via de Subway app of natuurlijk de website. Spelers zullen een code krijgen die eenmalig te gebruiken is. Hiermee zullen spelers de Subterranean outfit, een van de drie potentiële Subway outfits, en twee bonus in-game items unlocken. De bonus items zullen wekelijks wisselen. Codes kunnen voor zowel Playstation, Xbox en PC gebruikt worden.

Of deze skins op andere wijze te krijgen zullen zijn voor spelers buiten de VS is niet duidelijk.

Arc Raiders Update:

Arc Raiders kreeg onlangs update 1.42.0. Daarin verschillende veranderingen waaronder:

Phanto targets event en Phantom targets deel 2 Raider project

de Tick Hunter set

Verbeterde regional map condition schedule

Anti cheat en fair play update

Nieuwe twitch drops

Rubber duck wedstrijd winnaars

Fans vragen al langer voor een betere rotatie van de map conditions. Somme conditions kwamen namelijk maar een klein aantal keren per dag voor waardoor mensen met een vollere agenda deze conditions vaak moesten missen. Embark lijkt dan ook meer stappen te zetten om de player base tevreden te houden en weer nieuwe, of terugkerende, spelers aan te trekken. Sinds de piek van de player base heeft Arc Raiders namelijk behoorlijk ingeleverd aan populariteit. In minder dan een jaar na release was 90% van de player base vertrokken. Na de laatste grote update, Riven Tides, nam het aantal spelers weer flink af.