Geen Call of Duty HQ nodig voor de beta van Modern Warfare 4

Jordy vertelde eerder deze week al over de open beta van Modern Warfare 4 en wat je allemaal in deze beta kan doen. Maar, er is nog een belangrijk recenter nieuwtje om te delen. Je hebt als open beta speler namelijk geen COD HQ nodig om de game te kunnen testen.

Dat klinkt klein, maar gaat je ontzettend veel opslag geheugen schelen voor een open beta test. Spelers zijn over het algemeen niet blij met de HQ die Activision sinds 2019 hanteert. Het zorgt ervoor dat je heel veel opslag moet gebruiken, maar ook dat de menu’s ingewikkeld en traag worden. Insider Gaming heeft een note gekregen hierover en kan dus met zekerheid zeggen dat die HQ niet nodig is dit keer.