Geen Call of Duty HQ nodig voor de beta van Modern Warfare 4

Nieuws Malvin Schuivens 20 augustus 2026
Jordy vertelde eerder deze week al over de open beta van Modern Warfare 4 en wat je allemaal in deze beta kan doen. Maar, er is nog een belangrijk recenter nieuwtje om te delen. Je hebt als open beta speler namelijk geen COD HQ nodig om de game te kunnen testen.
Dat klinkt klein, maar gaat je ontzettend veel opslag geheugen schelen voor een open beta test. Spelers zijn over het algemeen niet blij met de HQ die Activision sinds 2019 hanteert. Het zorgt ervoor dat je heel veel opslag moet gebruiken, maar ook dat de menu’s ingewikkeld en traag worden. Insider Gaming heeft een note gekregen hierover en kan dus met zekerheid zeggen dat die HQ niet nodig is dit keer.
”For Modern Warfare 4, we’re changing how you install and launch the Beta. The Beta is a separate install from the main Call of Duty experience, allowing you to download and launch it directly from your platform.
This year, for Modern Warfare 4, we’re delivering the Beta outside of the main Call of Duty install.
With this change, players can now access and launch the MW4 Beta directly without needing to cross-launch through the main Call of Duty experience.
Since the Modern Warfare 4 Beta is a separate install, it won’t download automatically as part of a regular Call of Duty update. You’ll need to find the Beta on your platform and initiate the download separately.”
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Activision Call of Duty CoD hq Modern Warfare 4
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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