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Black Myth: Zhong Kui laat 15 minuten aan gameplay zien

Nieuws Jordy Gerritse 20 augustus 2026

Black Myth Zhong Kui

Het vervolg op Black Myth: Wukong is een tijdje geleden al aangekondigd voor de Chinese Game Science. Vandaag delen de makers eindelijk een uitgebreide blik op de gameplay. Zo’n kleine week voor Gamescom. Toeval?

Prachtige visuals in een Chinese action/RPG gaan hand in hand in 2026 en dat geldt voor Game Science met de Black Myth-franchise driedubbel. De makers laten met Black Myth: Zhong Kui wederom zien dat ze het grafische aspect van gamedevelopment goed in de vingers hebben. Dat vergt ook wat van je systeem, want Black Myth: Wukong kampte tijdens de releasefase met performanceproblemen op de consoles.

De nieuwste beelden voor Black Myth: Zhong Kui zien er wederom spectaculair uit. We zien een duidelijk thema dat voortborduurt op zijn voorganger, maar we zien ook dat we ditmaal niet meer als de aap spelen. Het suggereert een vervolg, maar niet per se eentje waar je het vorige deel voor gespeeld moet hebben. Of deze titel hetzelfde stramien volgt als Wukong is ook nog niet bekend. De eerste game legde de nadruk op baasgevechten, maar de eerste gameplaybeelden van Zhong Kui geven hier nog weinig van prijs. We zien voornamelijk wat filmische momenten, een glimp van een baas en voornamelijk veel verschillende moves tegen kleinere vijanden. Aanschouw!

Black Myth: Zhong Kui is nog volop in ontwikkeling. Een releasedatum is nog niet gecommuniceerd. De game staat gepland voor release op pc en consoles.

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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