Beyerdynamic kondigt scherp geprijsde MMX 100 Wireless en MMX 130 Wireless aan

Beyerdynamic, de audioprofessionals bij de Oosterburen, komen met twee nieuwe gamingheadsets, die ontzettend scherp geprijsd zijn. Twee modellen binnen dezelfde lijn, waarvan eentje met een closed-back en eentje met een open-back.

Of je nu volledig opgeslokt wil worden in je game voor pure concentratie, of juist de game wilt laten opnemen in je leefomgeving. Met de MMX 100 Wireless of MMX 130 Wireless zit je voor een enorm schappelijke prijs gebakken. Beide modellen komen met een afneembare META VOICE-microfoon en beide modellen werken op zowel PC, console als mobiele apparaten via een dongle of Bluetooth. De MMX 100 Wireless weegt 275 gram en heeft een adviesprijs van € 99. De MMX 130 Wireless weegt 265 gram en heeft een adviesprijs van € 129. Beide modellen worden tijdens Gamescom 2026 tentoongesteld. De closed-back headset is vervolgens vanaf 1 september 2026 te koop en de open-back variant vanaf oktober 2026.

Kom vooral later even terug om ons oordeel te lezen over deze zeer betaalbare gamingheadset met geluid dat is geïnspireerd door geluidsstudio’s. Alvast de hele unboxing zien?

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