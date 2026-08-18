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Star Wars Zero Company geeft je nog een laatste blik

Nieuws 3 Jordy Gerritse 18 augustus 2026

Star Wars Zero Company

Nog een keertje proeven van Star Wars Zero Company voordat de tactische singleplayer-game ons universum binnenstormt. Een X-Com-achtig spel dat net zo filmisch is opgezet als een van de spannende Star Wars-films? Dat willen Electronic Arts en Bit Reactor je binnenkort brengen.

We moeten er nog een dikke week op wachten. Tijdens Gamescom 2026 komt Star Wars Zero Company officieel uit. De releasedatum is 27 augustus, maar eerder kon je al genieten van enkele previews. Voor nu mag je nog een laatste keer een blik werpen op enkele verhalende stukjes en krijgen we nog een glimp van de turn-based gameplay in de Launch Trailer.

Zero Company vertelt een origineel verhaal binnen het Star Wars-universum. In deze game spelen we gedurende de tijdperiode net aan de vooravond van de Clone Wars. Je eigen stijl speelt een belangrijke rol in deze game. Keuzes die je maakt tijdens en buiten gevechten hebben direct invloed op het verloop van het verhaal. Verder mag je alles naar eigen smaak maken door personages aan te passen en uiteraard met je eigen tactiek testen met een uitgebreid arsenaal.

Star Wars Zero Company komt op 27 augustus uit voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Op PC heeft de game een adviesprijs van € 49,99. Op consoles betaal je ongeveer € 10 meer. Er komt ook een Collector’s Edition uit. Deze is exclusief via Limited Run verkrijgbaar voor zo’n € 330.

Meer over Zero Company? Vorige maand werd de cast onthuld.

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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