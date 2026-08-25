Gamescom 2026 | Final Fantasy VII: Revelation krijgt nieuwe trailer

Final Fantasy VII: Revelation werd een tijdje terug aangekondigd tijdens Summer Game Fest 2026. Toen kregen we al een release window van spring 2027. Nu krijgen we nog meer gameplay te zien!

Daniël is waarschijnlijk de grootste Final Fantasy VII fan die ik ken, dus voor meer informatie over alles dat de afgelopen tijd bekend is gemaakt, verwijs ik je met alle plezier naar onderstaand artikel. Maar, er is meer om te bekijken…

In deze nieuwe trailer zien we namelijk meer over de living weapons. Check de volledige trailer hier beneden!