Gamescom 2026 | Final Fantasy VII: Revelation krijgt nieuwe trailer

GamescomNieuws 3 Malvin Schuivens 25 augustus 2026
Final Fantasy VII: Revelation werd een tijdje terug aangekondigd tijdens Summer Game Fest 2026. Toen kregen we al een release window van spring 2027. Nu krijgen we nog meer gameplay te zien!
Daniël is waarschijnlijk de grootste Final Fantasy VII fan die ik ken, dus voor meer informatie over alles dat de afgelopen tijd bekend is gemaakt, verwijs ik je met alle plezier naar onderstaand artikel. Maar, er is meer om te bekijken…
Final Fantasy 7 Revelation aangekondigd tijdens Summer Game Fest
In deze nieuwe trailer zien we namelijk meer over de living weapons. Check de volledige trailer hier beneden!
”Experience the devastating arsenal of FINAL FANTASY VII REVELATION with the official Weapons Gameplay Trailer, showcased at gamescom 2026. Get a closer look at the weapons wielded by Cloud and his companions as the trailer highlights powerful attacks, unique abilities, spectacular combat sequences, and new ways to take on enemies in the next chapter of the FINAL FANTASY VII remake project.”
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Final Fantasy VII Gamescom Opening Night Live revelation Square Enix
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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Jordy Gerritse 25 augustus 2026
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