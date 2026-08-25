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Gamescom 2026 | Zoopunk gameplaytrailer

GamescomNieuws 4 Jordy Gerritse 25 augustus 2026

Zoopunk

Zoopunk komt eraan. De game is tijdens Opening Night Live opnieuw getoond met gameplaybeelden. We hebben nog steeds geen releasedatum gekregen.

Een hele dierentuin inzetten als superhelden tegen het kwaad? Dat is iets wat je mag gaan doen in Zoopunk. We zien nieuwe gameplaybeelden, nieuwe personages en een gelikt plaatje. Check de nieuwe beelden hier beneden.

We kunnen je helaas niet veel meer vertellen dan dat. Zelfs de officiële website laat niet veel los over de game. Staat deze op je verlanglijstje?

Meer over Gamescom? Check hier de eerste gameplaybeelden van Warlock: Dungeons and Dragons.

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About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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