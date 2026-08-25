Gamescom 2026 | Zoopunk gameplaytrailer

Zoopunk komt eraan. De game is tijdens Opening Night Live opnieuw getoond met gameplaybeelden. We hebben nog steeds geen releasedatum gekregen.

Een hele dierentuin inzetten als superhelden tegen het kwaad? Dat is iets wat je mag gaan doen in Zoopunk. We zien nieuwe gameplaybeelden, nieuwe personages en een gelikt plaatje. Check de nieuwe beelden hier beneden.

We kunnen je helaas niet veel meer vertellen dan dat. Zelfs de officiële website laat niet veel los over de game. Staat deze op je verlanglijstje?

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