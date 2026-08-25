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Gamescom 2026 | The Witcher 3 Remastered aangekondigd – Gratis voor alle The Witcher 3-spelers

GamescomNieuws 1 Jordy Gerritse 25 augustus 2026

The Witcher 3 Remastered

The Witcher 3 krijgt niet alleen een nieuwe uitbreiding, maar ook een volledige remaster. The Witcher 3 Remastered is vanaf 29 september 2026 verkrijgbaar en er is een gratis upgrade beschikbaar voor iedereen die de game al heeft.

The Witcher 3: Songs of the Past is de nieuwste uitbreiding die 11 jaar na de release verschijnt. Maar een nieuwe uitbreiding in een 11 jaar oude game? Hoe doe je dat? Nou, met een remaster dus. Nog voor Songs of the Past verschijnt The Witcher 3 Remastered. Vanaf 29 september, en deze is gratis voor iedereen die The Witcher 3 al heeft op PlayStation, XBOX en PC.

Naast de gratis upgrade zijn beide uitbreidingen van The Witcher 3 nu gratis te claimen voor alle The Witcher 3-spelers.

Benieuwd wat er allemaal verbeterd is? Check dan onderstaande lijst:

  • Upgraded visuals
  • Enhanced combat
  • Improved traversal and movement
  • New Witcher Signs FX
  • Revamped mount handling
  • Enhanced monster behaviors
  • Skill tree revamp
  • Transmogrification
  • Expanded photo mode
  • New finishers
  • Cross-platform mod support
  • Immersive meditation
  • Refined animations
  • New quest tracking
  • UI improvements
  • Looting rework
  • Refreshed motion blur
  • New accessibility features
  • Upgraded textures
  • Foliage shading rework
  • Tutorial modernization
  • HDR improvements
  • GTAO
  • Improved menu navigation
  • Ray tracing improvements
  • Global lighting rework
  • New shading model
  • Subsurface scattering
  • New tone mapper
  • PS5 Pro support
  • Xbox Play Anywhere support
  • Nintendo Switch 2 exclusive features
  • Nvidia DLSS 4.5
  • AMD FSR 4
  • Intel XeSS 2.0
  • Path tracing on PC
  • Ray reconstruction on PC
  • Raytraced hair
  • Native DirectX 12
  • Rendering parallelization

Meer over Gamescom? Check de nieuwe beelden van Metro 2039.

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About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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