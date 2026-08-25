Gamescom 2026 | The Witcher 3 Remastered aangekondigd – Gratis voor alle The Witcher 3-spelers

The Witcher 3 krijgt niet alleen een nieuwe uitbreiding, maar ook een volledige remaster. The Witcher 3 Remastered is vanaf 29 september 2026 verkrijgbaar en er is een gratis upgrade beschikbaar voor iedereen die de game al heeft.

The Witcher 3: Songs of the Past is de nieuwste uitbreiding die 11 jaar na de release verschijnt. Maar een nieuwe uitbreiding in een 11 jaar oude game? Hoe doe je dat? Nou, met een remaster dus. Nog voor Songs of the Past verschijnt The Witcher 3 Remastered. Vanaf 29 september, en deze is gratis voor iedereen die The Witcher 3 al heeft op PlayStation, XBOX en PC.

Naast de gratis upgrade zijn beide uitbreidingen van The Witcher 3 nu gratis te claimen voor alle The Witcher 3-spelers.

Benieuwd wat er allemaal verbeterd is? Check dan onderstaande lijst:

Upgraded visuals

Enhanced combat

Improved traversal and movement

New Witcher Signs FX

Revamped mount handling

Enhanced monster behaviors

Skill tree revamp

Transmogrification

Expanded photo mode

New finishers

Cross-platform mod support

Immersive meditation

Refined animations

New quest tracking

UI improvements

Looting rework

Refreshed motion blur

New accessibility features

Upgraded textures

Foliage shading rework

Tutorial modernization

HDR improvements

GTAO

Improved menu navigation

Ray tracing improvements

Global lighting rework

New shading model

Subsurface scattering

New tone mapper

PS5 Pro support

Xbox Play Anywhere support

Nintendo Switch 2 exclusive features

Nvidia DLSS 4.5

AMD FSR 4

Intel XeSS 2.0

Path tracing on PC

Ray reconstruction on PC

Raytraced hair

Native DirectX 12

Rendering parallelization

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