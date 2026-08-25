Gamescom 2026 | The Witcher 3 Remastered aangekondigd – Gratis voor alle The Witcher 3-spelers

GamescomNieuws 1 Jordy Gerritse 25 augustus 2026
The Witcher 3 krijgt niet alleen een nieuwe uitbreiding, maar ook een volledige remaster. The Witcher 3 Remastered is vanaf 29 september 2026 verkrijgbaar en er is een gratis upgrade beschikbaar voor iedereen die de game al heeft.
The Witcher 3: Songs of the Past is de nieuwste uitbreiding die 11 jaar na de release verschijnt. Maar een nieuwe uitbreiding in een 11 jaar oude game? Hoe doe je dat? Nou, met een remaster dus. Nog voor Songs of the Past verschijnt The Witcher 3 Remastered. Vanaf 29 september, en deze is gratis voor iedereen die The Witcher 3 al heeft op PlayStation, XBOX en PC.
Naast de gratis upgrade zijn beide uitbreidingen van The Witcher 3 nu gratis te claimen voor alle The Witcher 3-spelers.
Benieuwd wat er allemaal verbeterd is? Check dan onderstaande lijst:
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Tagged as:
Songs of the Past The Witcher 3 The witcher 3 Remastered
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
Jordy Gerritse 25 augustus 2026
Joel Lemmrich 25 augustus 2026
Jordy Gerritse 25 augustus 2026
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