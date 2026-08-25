Gamescom 2026 | Petit Planet wordt jouw nieuwe cozy game

Het bedrijf achter Genshin Impact en Honkai: Star Rail doet tijdens gamescom Opening Night Live iets wat niemand echt had zien aankomen: een knusse life sim tussen de sterren met Petit Planet.

Tijdens gamescom 2026 Opening Night Live in Keulen kondigde HoYoverse aan dat Petit Planet, hun eerste ‘cozy galactic life sim’, deze winter wereldwijd verschijnt op pc, iOS en Android, met naadloze crossplay tussen alle drie de platforms. Pre-registratie is vanaf nu open, op alle platforms tegelijk.

Dat is best een opvallende stap voor een studio die de afgelopen jaren vooral bekendstond om actiegerichte gacha-RPG’s zoals Genshin Impact, Honkai: Star Rail en Zenless Zone Zero. Petit Planet werd oorspronkelijk al aangekondigd tijdens de Tokyo Game Show in september 2025, en ging sindsdien door meerdere besloten bèta’s, waaronder de recente Stardrift Test, voordat het nu eindelijk een concreet releaseseizoen kreeg. Net als HoYoverse’s andere titels wordt het free-to-play, maar qua toon en tempo is dit een compleet andere wereld dan wat de studio tot nu toe aflevert.

Je eigen plekje tussen de sterren

De launch trailer die tijdens gamescom ONL werd getoond, geeft een warme blik op het leven tussen de sterren: zonlicht dat glinstert op een vislijn, gewassen die meegroeien met de wisselende seizoenen, en de eindeloze Starsea die zich uitstrekt tot voorbij de horizon.

In de game kruip je in de huid van een Planet Tender en zorg je voor je eigen planeetje. Je verzamelt grondstoffen in het dagelijks leven, maakt met de hand meubels, en vormt het land stukje bij beetje om tot een uniek galactisch thuis. Vergelijkingen met Animal Crossing liggen voor de hand, en HoYoverse lijkt die inspiratie ook allerminst te verbergen, maar met een eigen galactisch sausje eroverheen.

Neighbors, de Starsea en de Galactic Bazaar

Een groot deel van de charme moet komen van het uitgebreide Neighbor-systeem: pluizige buurtjes die geleidelijk deel worden van je dagelijks leven, terwijl je samen fruit plukt, op avontuur gaat, huizen bouwt en rustige, knusse dagen naast elkaar doorbrengt. Zodra je zin hebt om verder te kijken dan je eigen planeetje, kun je de Starsea op varen en Islets verkennen die verspreid liggen over de uitgestrekte zee, op zoek naar zeldzame grondstoffen, verborgen ontmoetingen en uiteenlopende landschappen en ecosystemen.

Bij de bedrijvige Galactic Bazaar kunnen spelers van over de hele wereld elkaar ontmoeten, kletsen en unieke connecties vormen via allerlei activiteiten, een soort sociale huiskamer middenin de melkweg. Een knus, sprookjesachtig universum vol vriendelijkheid en mogelijkheden, belooft HoYoverse, en dat elke Planet Tender daar een plekje in verdient.

Petit Planet te spelen op gamescom (en nu al pre-registreren)

Tijdens gamescom 2026 is Petit Planet los speelbaar in Hall 6.1, Booth B030. Media en spelers zijn van harte welkom om langs te gaan en de game met eigen handen uit te proberen. Wie liever thuis alvast een streepje voor wil pakken: pre-registratie staat nu live op Google Play en de Epic Games Store.

Of HoYoverse net zo’n vlotte landing maakt in het cozy-genre als in de wereld van actie-RPG’s, moet nog blijken. Op basis van de eerste beelden en de reacties van beta testers die de verschillende builds al mochten spelen, belooft dit in elk geval een hoop vissen, oogsten en buurtjes knuffelen te worden zodra de winter aanbreekt.

Check ook ander nieuws van gamescom, zoals: de nieuwe trailer van Crazy Taxi: World Tour.