Gamescom 2026 | Snoop Dogg komt naar Hitman!

Snoop Dogg wie kent hem eigenlijk niet. Gisteren was het de Gamescom Opening Night Live en dat betekent dat er vele aankondigingen de deur uit gingen. De rapper komt dus naar Hitman toe en dat betekent dat we mogen gaan jagen op deze bekende rapper.

Er zijn soms tijdens zo persconferentie zoals Opening Night Live best wat aankondigingen waarvan je denkt ‘dit is vreemd’ en dat is op het eerste gezicht de aankondigingen van Snoop in deze game ook. Ware het niet voor het feit dat Eminem al eens eerder in de game van Agent 47 heeft gezeten. Nu is het dus tijd voor de Dogg om gehunt te worden.

Snoop Dogg komt naar Hitman

in World of Assassination moet je jagen op de Herbalist aka de Dogg. We kunnen hier nog veel woorden aan vuil maken, maar het is denk ik beter dat we maar eens naar de trailer gaan kijken.

Vanaf 27 augustus kun je al op de hunt gaan. Ga je deze gratis missie spelen of niet? Laat het ons weten!