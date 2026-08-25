Gamescom 2026 | Crazy Taxi: World Tour krijgt nieuwe trailer

Crazy Taxi: World Tour brengt de iconische arcade‑chaos terug in 2027, met dit keer online multiplayer voor extra plezier!

Na 24 jaar zonder nieuwe hoofdgame keert SEGA’s legendarische arcade‑racerserie eindelijk terug met Crazy Taxi: World Tour, aangekondigd tijdens de Xbox Games Showcase 2026. Het wordt de eerste echte opvolger sinds Crazy Taxi 3 uit 2002, en SEGA mikt duidelijk op een moderne, wereldwijde reboot van het klassieke taxi‑concept.

Ontwikkeld door SEGA’s Sapporo Studio

De game wordt ontwikkeld door SEGA’s Sapporo Studio, een relatief nieuwe interne studio die sinds 2021 meewerkt aan diverse SEGA‑projecten. Belangrijk: Kenji Kanno, de originele bedenker van Crazy Taxi, keert terug als supervising producer — een sterke indicatie dat de serie haar klassieke identiteit behoudt.

Crazy Taxi: World Tour wordt gebouwd in Unreal Engine 5 en introduceert een volledig open‑world structuur met online multiplayer, waarmee SEGA de serie richting een moderne live‑service‑achtige ervaring duwt. Spelers racen door vijf unieke steden, elk met eigen missies, routes en uitdagingen.

Naast de klassieke timed drop‑offs bevat de game nu ook een verhalende campaign waarin je Axel volgt terwijl hij mysterieuze gemaskerde antagonisten achtervolgt die zijn taxi hebben gestolen. De reveal‑trailer bevestigde bovendien de terugkeer van The Offspring met “All I Want”, een herkenbare knipoog naar de Dreamcast‑klassieker.

Nieuwe activiteiten en klassieke arcade‑mode

De eerste gameplaybeelden tonen dat World Tour verder gaat dan alleen taxi‑werk: hints naar pizza‑bezorging, fishing‑minigames en andere side‑activiteiten doken op tijdens Summer Game Fest. Voor puristen is er een Classic Arcade Mode die de originele high‑score‑ervaring terugbrengt.

Crazy Taxi: World Tour verschijnt in 2027 op verschillende platformen zoals de Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5 én Nintendo Switch 2.

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