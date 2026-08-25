Gamescom 2026 | Nodus Fall, een andere kant van HoYoverse

HoYoverse breidt zijn portfolio uit met een verrassende nieuwe titel: Nodus Fall, een realistische dark‑fantasy MMO die een duidelijke breuk vormt met de anime‑stijl waar de studio bekend om staat.

De game dook de afgelopen maanden meerdere keren op in trademark‑registraties, hiring posts, leaks en zelfs gesloten testbeelden, waardoor inmiddels een redelijk duidelijk beeld ontstaat van wat HoYoverse achter de schermen bouwt.

Realistische visuals, Monster Hunter‑achtige combat in Nodus Fall

Nodus Fall wordt ontwikkeld op Unreal Engine 5, wat meteen zichtbaar is in de gelekte screenshots en testfootage: fotorealistische omgevingen, donkere fantasy‑sferen en personages met grounded proportions. De combat lijkt zwaar, methodisch en gebaseerd op stamina‑management, met grote bossfights die sterk doen denken aan Monster Hunter.

MMO‑structuur met een levende wereld

Volgens eerdere recruitment‑pagina’s werkt HoYoverse aan een open‑world MMO met een “AI‑gestimuleerd ecosysteem”, intelligente NPC’s en grote, dynamische omgevingen. De trademark‑documenten bevestigen dat de nieuwe game wordt ontwikkeld als een next‑gen PC/console‑project.

Hoewel HoYoverse nog geen officiële aankondiging heeft gedaan, wijzen de leaks erop dat interne playtests al lopen. Een release‑datum is nog niet bekend, maar eerdere documenten suggereerden een mogelijke late‑2026 window, al is dat door de huidige ontwikkelingsfase waarschijnlijk verschoven.

Gacha of premium?

Een grote vraag blijft of deze game ook het bekende gacha‑model volgt zoals we kennen van onder andere Genshin Impact. Insiders geven aan dat dit nog niet duidelijk is, en dat de game mogelijk een meer traditionele premium‑aanpak krijgt — maar niets daarvan is officieel bevestigd.

Check ook ander nieuws rondom gamescom, zoals: Ubisoft onthult Rainbow Six Tactics.