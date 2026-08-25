Opening Night Live 2026: De geruchten en bevestigingen op een rijtje

Gamescom gaat vanavond officieel van start met de pre-event stream van Geoff Keighley, die tijdens Opening Night Live (ONL) wederom een boel games, releasedatums en andere goodies gaat onthullen. Er zijn al een aantal bevestigde titels en er zullen ook wat toffe verrassingen zijn!

Opening Night Live staat in het teken van games die al onthuld zijn en updates hebben, maar er zitten ook vaak wat nieuwe titels bij. Wij hebben een rijtje gemaakt van alles dat al bevestigd is, en onze voorspellingen!

Zo krijgen we bijvoorbeeld meer gameplay van Gears of War: E-Day, Silent Hill: Townfall, Metro 2039, Final Fantasy 7: Revelation en EXODUS. Maar, we krijgen ook het volgende te zien:

Path of Exile 2: Gameplay van de nieuwe class en expansion;

Monster Hunter Outlanders gameplay;

Game of Thrones: War For Westeros;

Project Ananta gameplay;

ONTOS;

Showa American Story;

Valor Mortis gameplay;

AION 2 gameplay en potentieel een releasedatum;

Cinder City dev update met misschien een release window;

Warlock; Dungeons & Dragons krijgt een gameplay onthulling;

DUST: Origins zal volledig worden onthuld

Daarnaast gaan er nog geruchten over Hogwarts Legacy 2 als grote afsluiter, meer over Tomb Raider: Legacy Of Atlantis, Fable en Alien Isolation 2. Ook zijn mensen benieuwd naar gameplay voor The Witcher 3’s nieuwe DLC en gaan er geruchten over een nieuwe Witcher 4 teaser.

Ook kunnen we wellicht een releasedatum krijgen voor Resident Evil: Veronica, meer over OD (Hideo Kojima’s horror game) en een Persona 6 teaser.

Wat denk jij dat we gaan zien tijdens Opening Night Live 2026? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Meer over Gamescom? Hier wezen.