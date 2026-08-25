Opening Night Live 2026: De geruchten en bevestigingen op een rijtje

GamescomNieuws Malvin Schuivens 25 augustus 2026
Gamescom gaat vanavond officieel van start met de pre-event stream van Geoff Keighley, die tijdens Opening Night Live (ONL) wederom een boel games, releasedatums en andere goodies gaat onthullen. Er zijn al een aantal bevestigde titels en er zullen ook wat toffe verrassingen zijn!
Opening Night Live staat in het teken van games die al onthuld zijn en updates hebben, maar er zitten ook vaak wat nieuwe titels bij. Wij hebben een rijtje gemaakt van alles dat al bevestigd is, en onze voorspellingen!
Zo krijgen we bijvoorbeeld meer gameplay van Gears of War: E-Day, Silent Hill: Townfall, Metro 2039, Final Fantasy 7: Revelation en EXODUS. Maar, we krijgen ook het volgende te zien:
Daarnaast gaan er nog geruchten over Hogwarts Legacy 2 als grote afsluiter, meer over Tomb Raider: Legacy Of Atlantis, Fable en Alien Isolation 2. Ook zijn mensen benieuwd naar gameplay voor The Witcher 3’s nieuwe DLC en gaan er geruchten over een nieuwe Witcher 4 teaser.
Ook kunnen we wellicht een releasedatum krijgen voor Resident Evil: Veronica, meer over OD (Hideo Kojima’s horror game) en een Persona 6 teaser.
Wat denk jij dat we gaan zien tijdens Opening Night Live 2026? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Meer over Gamescom? Hier wezen.
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gamescom 2026 Geoff Keighley Opening Night Live
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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