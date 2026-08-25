Gamescom 2026 | RollerCoaster Tycoon Wonderworks aangekondigd

GamescomNieuws 16 Malvin Schuivens 25 augustus 2026
Ken je het nog, dat je vroeger achter je bureau hele lugubere praktijken uit zat te halen in RollerCoaster Tycoon? Attracties laten instorten, of juist al je focus inzetten om een volledig zelfvoorzienend attractiepark te maken? Dat kan je wederom doen in Atari’s RollerCoaster Tycoon Wonderworks.
De game komt namelijk binnenkort uit in vroege toegang. Dit werd aangekondigd tijdens ONL 2026. Een echte datum is er nog niet, maar we zien wel een aardig uitgebreide gameplay trailer met schattige personages, heel veel opties voor je park én dezelfde stijl die we kennen van vroeger in een ietwat nieuwer jasje.
”Welcome to Wonderworks Worldwide corporation, where we put the wonder to work for you. We’re offering a rare opportunity to get in on the ground floor of an all-new RollerCoaster Tycoon empire. In this Early Access edition, self-starter tycoons are invited to test their design and business strategy skills in two new theme parks across the globe. It’s your one-of-a-kind chance to help the board hone additional features and mayhem. Customize your theme park to improve your guests’ experiences and maximize profits for your corporate overlords.”
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Atari Opening Night Live Rollercoaster tycoon wonderworks
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Jordy Gerritse 25 augustus 2026
Malvin Schuivens 25 augustus 2026
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