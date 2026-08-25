Gamescom 2026 | RollerCoaster Tycoon Wonderworks aangekondigd

Ken je het nog, dat je vroeger achter je bureau hele lugubere praktijken uit zat te halen in RollerCoaster Tycoon? Attracties laten instorten, of juist al je focus inzetten om een volledig zelfvoorzienend attractiepark te maken? Dat kan je wederom doen in Atari’s RollerCoaster Tycoon Wonderworks.

De game komt namelijk binnenkort uit in vroege toegang. Dit werd aangekondigd tijdens ONL 2026. Een echte datum is er nog niet, maar we zien wel een aardig uitgebreide gameplay trailer met schattige personages, heel veel opties voor je park én dezelfde stijl die we kennen van vroeger in een ietwat nieuwer jasje.