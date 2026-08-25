Gamescom 2026 | Path Of Exile 2 1.0 komt op 11 december 2026

Path of Exile 2 is al een tijdje uit in vroege toegang, maar komt eindelijk volledig uit met een 1.0 release en volgt daarmee in de sporen van Palworld, die recent ook een 1.0 patch kreeg. Check de full release trailer hier!

We krijgen deze 1.0 release voor Path of Exile 2 binnenkort al, op 11 december 2026 om precies te zijn.

Met de volledige release wil ontwikkelaar Grinding Gear Games de game naar een volgend niveau tillen. Sinds de start van de early access heeft de actie-RPG al verschillende updates en verbeteringen gekregen, waarbij vooral de feedback van spelers centraal stond. De 1.0-versie moet dan ook het moment worden waarop alle systemen, content en gameplay-elementen samenkomen.

Path of Exile 2 bouwt voort op de populaire formule van zijn voorganger, maar introduceert tegelijkertijd nieuwe classes, vaardigheden en een vernieuwd gevechtssysteem. Spelers kunnen zich opnieuw volledig verliezen in een gigantische wereld vol loot, monsters en uitdagende bosses.

Met de release op 11 december lijkt het erop dat fans deze winter genoeg te doen hebben. Meer van de dark horror shooters? Check dit!