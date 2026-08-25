Gamescom 2026 | Stage Tour krijgt release datum

GamescomNieuws 7 Joel Lemmrich 25 augustus 2026
RedOctane brengt rhythm games terug met Stage Tour. Dé nieuwe opvolger van de Guitar Hero-series, lukt het hen om weer om de genre in de spotlight te brengen?
RedOctane Games – een studio bekend met veteranen uit de originele rhythm‑game‑scene – werkt aan een nieuwe muziekgame: Stage Tour. De ontwikkelaar is bekend van de verschillende rhythm games zoals Guitar Hero en DJ Hero, maar recent ook hardware‑innovators en prominente leden uit de internationale rhythm‑gaming community. Hun missie: het plastic‑instrumenttijdperk nieuw leven inblazen met moderne technologie en een community‑gedreven platform.
Stage Tour gaat wereldwijd live op 10 december 2026 en zal beschikbaar worden voor PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X én Nintendo Switch 2.
De Guitar Hero-lookalike combineert de herkenbare vijf‑lane note‑highway van Guitar Hero en Rock Band met nieuwe gamemodi, diepere mechanics en een focus op toegankelijkheid. Spelers kunnen aan de slag met gitaar, drums, vocals, keyboard of een standaard controller, en zelfs een volledige band vormen met vier spelers tegelijk.
De game bevat een career/tour‑modus geïnspireerd door moderne roguelites, waarbij elke run andere setlists, modifiers en uitdagingen biedt. Daarnaast zijn er Quickplay‑opties, Practice‑modi en een competitieve structuur voor fanatieke spelers.
Tijdens de Opening Night Live van Gamescom 2026 werd bevestigd dat Stage Tour lanceert met maar liefst 90 nummers, variërend van rock en metal tot pop en indie. Grote bands zijn terug te horen, onder andere Slipknot, Paramore, Weezer en meer.
Stage Tour verschijnt op PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Steam en Epic Games Store. Pre‑orders zijn nu live, inclusief hardware‑bundels met officiële gelicenseerde Kramer‑controllers.
Daarnaast worden fysieke bundels uitgebreid met exclusieve merchandise, zoals een Dark Horse‑comic die het Stage Tour‑universum verder uitbouwt. Deze comic wordt ook toegevoegd aan toekomstige hardware‑bundels.
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Joel Lemmrich 25 augustus 2026
Jordy Gerritse 25 augustus 2026
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