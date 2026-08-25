Gamescom 2026 | Metro 2039 laat van zichzelf horen

Metro 2039 van 4A Games staat gepland voor release in februari 2027. Tijdens Gamescom 2026 is de game opnieuw getoond tijdens de Opening Night Live-presentatie. Iets meer gameplay met iets meer horror. De game is ook speelbaar tijdens Gamescom 2026.

We moeten nog eventjes wachten tot we aan de slag mogen met Metro 2039, maar iedereen op Gamescom 2026 mag al eventjes proeven van de game (als je niet te lang in de rij hoeft te staan). Maar ook als je er niet bij kunt zijn, mag je alvast even proeven met de nieuwe gameplaybeelden die vandaag zijn gedeeld.

De ontwikkelaars hebben ook de helm van de Collector’s Edition meegenomen naar Gamescom. Deze werd eerder deze week aangekondigd.