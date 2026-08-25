Background

Gamescom 2026 | Metro 2039 laat van zichzelf horen

Nieuws 5 Jordy Gerritse 25 augustus 2026

Metro 2039

Metro 2039 van 4A Games staat gepland voor release in februari 2027. Tijdens Gamescom 2026 is de game opnieuw getoond tijdens de Opening Night Live-presentatie. Iets meer gameplay met iets meer horror. De game is ook speelbaar tijdens Gamescom 2026.

We moeten nog eventjes wachten tot we aan de slag mogen met Metro 2039, maar iedereen op Gamescom 2026 mag al eventjes proeven van de game (als je niet te lang in de rij hoeft te staan). Maar ook als je er niet bij kunt zijn, mag je alvast even proeven met de nieuwe gameplaybeelden die vandaag zijn gedeeld.

De ontwikkelaars hebben ook de helm van de Collector’s Edition meegenomen naar Gamescom. Deze werd eerder deze week aangekondigd.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2026 © intheGame  |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation