Gamescom 2026 | Warlock: Dungeons & Dragons onthuld gameplay

Wizards of the Coast komt met een eigen Dungeons & Dragons game genaamd Warlock. Deze titel krijgt eindelijk gameplay tijdens Gamescom’s Opening Night Live 2026.

In deze gameplay zien we het personage dat jij speelt in een benaderde situatie en we zien iets meer van de story. Vervolgens krijgen we gameplay te zien. We zien dat je platforming kan oplossen met je krachten, wat het veranderd in een soort puzzel. Vervolgens zien we hoe jij je omgeving kan gebruiken om bijvoorbeeld een pilaar op je vijanden te laten vallen. Ook zien we de verschillende krachten van jou als Warlock. Het lijkt erop dat de krachten ook tijd kunnen vertragen bijvoorbeeld, of vijanden kunnen optillen.

Je kan ook ingrediënten combineren om jezelf een buff te geven en zult veelal spelen met een mix van magie en slagwapens. De game zal in 2027 verschijnen, check de gameplay hier beneden!

”Play as Kaatri, an experienced warrior who makes a dangerous pact with Tasha to find someone she has lost. Combine forbidden magic, spells, rituals, and otherworldly weapons to open paths, create advantages, uncover secrets, and defeat monsters creatively. Venture beyond the Mists of Darkon, where danger, opportunity, and hidden power wait around every corner.”

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