Gamescom 2026 | PUBG Ded.net aangekondigd

De langverwachte PUBG-spin-off die al enige tijd in ontwikkeling is, is tijdens Gamescom Opening Night Live aangekondigd door KRAFTON. PUBG Ded.net is de naam en spelers kunnen zich nu al aanmelden voor de gesloten beta-test.

Wil je je aanmelden voor de gesloten beta? Check de officiële website voor meer info. Verder kunnen wij je wel alvast verklappen dat deze game het skelet van PUBG neemt, maar het omtovert tot iets met een heel andere uitstraling. Het is iets meer punkachtig dan militair, maar dat zie je in de beelden goed terug.

De game is in ontwikkeling voor PlayStation 5, XBOX Series X|S en PC.

Meer aankondigingen uit Opening Night Live terugkijken? Check hier bijvoorbeeld de aankondiging van Nodus Fall.