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Gamescom 2026 | Persona 4 Revival toont verhaal trailer

Gamescom Daniel Glavimans 26 augustus 2026

Gamescom is bezig en wij voorzien je dus van allemaal toffe artikelen deze week. Buiten de hectiek van Openings Night Live is er ook veel te beleven op de beursvloer zelf en wordt daarnaast nog meer nieuws gedeeld. Zoals vandaag, gewoon een nieuwe story trailer van de game! 

Persona 4 Revival

Persona 4 Revival is de recentste game in een werk van Remakes waar SEGA mee bezig is. Voor veel mensen is dit ook gelijk de beste Persona game, voor ondergetekende ligt dit echt enorm aan welke dag je hem deze vraag stelt. Maar dat Persona 4 geliefd is dat is een feit. Met de Persona 4 Revival Story trailer wordt er weer een stukje meer onthuld welke richting deze game op gaat, laten we snel kijken!

Persona 4 Revival Story Trailer

We kunnen er veel woorden aan vast maken, maar soms is het ook gewoon goed om gelijk naar de video te kijken en die het werk te laten doen.

Ga jij Persona 4 Revival halen? Laat het ons weten! 

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Daniel Glavimans

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