Krijgen we een nieuwe FNAF game? Steel Wool zegt van niet (Maar toch wel)

Steel Wool Studios lijkt iets te verstoppen. En de FNAF community bestudeerd elke pixel. De studio achter Five Nights at Freddy’s: Security Breach is de afgelopen tijd opvallend druk bezig met mysterieuze posts waarin fans twee afbeeldingen naast elkaar moeten leggen en de verschillen moeten zoeken.

Op zichzelf niet zo bijzonder. Ware het niet dat Steel Wool er zelf nog even bij zet: “No secrets. No hidden clues. No teaser. No countdown. Just 3 differences… Probably”. Ja, dan vraag je er natuurlijk om dat de FNAF-community iedere pixel gaat analyseren.

No secrets. No hidden clues. No teaser. No countdown. Just 3 differences… Probably 👀 How fast can you spot them? 💨 pic.twitter.com/EAbcQwJPgB — Steel Wool Studios (@SteelWoolStudio) June 29, 2026

En dat is precies wat er gebeurt. Fans zijn inmiddels volop aan het theoriseren over de afbeeldingen, waarbij onder andere details rondom een zwembad en verschillende objecten worden gekoppeld aan mogelijke nieuwe FNAF-content. Een tweede post gebruikte opnieuw het spot-the-difference-format, dit keer met zonnebrillen en de tekst “A future so bright, you have to wear shades.”

A future so bright, you have to wear shades. The question is: can you spot the 3 differences? 😎 🔆 pic.twitter.com/AiEfrvcwgX — Steel Wool Studios (@SteelWoolStudio) July 20, 2026

De meest recente hint komt uit het laatste FNAF-spel, Secret of the Mimic. Wederom krijgen we een ‘zoek de verschillen’, maar deze keer speelt de afbeelding zich af in Ground 0, de kamer waar Dispatch zich bevindt. En natuurlijk zou het geen FNAF zijn als fans niet meteen iets verdachts spotten. In de afbeelding lijkt namelijk een Vanny-masker verstopt te zitten. Toeval? Misschien. Maar na al deze posts begint dat excuus wel héél dun te worden.

Are you seeing what we’re seeing? Spot the difference! 🔎 pic.twitter.com/Hivqp6hCXt — Steel Wool Studios (@SteelWoolStudio) August 24, 2026

Daar komt nog bij dat Steel Wool, de studio die in 2019 het FNAF stokje overnam van Scott Cawthon, rond de twaalfde verjaardag van FNAF opnieuw opvallende content deelde. Een post met een raadselachtig beeld bevatte volgens fans een glitched beeld van Vanny, waarna ook het ScottGames-account de post deelde. Dat account doet dat niet bepaald iedere dinsdagmiddag, waardoor de theoriebrouwerij alleen maar harder ging draaien.

Dus wat betekent dit allemaal? Waarschijnlijk iets. Misschien helemaal niets. Dat is nou juist het irritante aan FNAF. Steel Wool kan daadwerkelijk een nieuw spel aan het teasen zijn, maar zolang de studio zelf niets bevestigt blijft het bij theorieën. Dat het om een nieuw project gaat lijkt inmiddels steeds waarschijnlijker, maar of we naar Security Breach 2, een compleet nieuwe game of iets totaal anders kijken, weten we nog niet.

Eén ding weten we inmiddels wel: als Steel Wool zegt dat er “niks te zien” is, gaan FNAF-fans juist nóg harder kijken.

Wat denk jij? Krijgen we een nieuwe FNAF game? Laat het ons weten in de comments!

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