Gamescom 2026 | XBOX komt met discgitale toekomst

Tegenwoordig is er veel te doen om de schijfjes die we een aantal generaties terug nog gewoon als noodzakelijk in onze console moesten duwen. Sony PlayStation gaat in 2028 stoppen met fysieke games, maar Microsoft XBOX denkt daar heel anders over blijkt vandaag.

Zelfs als je geen gebruik maakt van discs meer kun je het bijna niet ontgaan zijn dat er veel te doen is om deze fysieke schijfjes die we in onze consoles proppen. Er is een grote groep gamers die vindt dat het gebruik van fysieke games een recht is dat niet zomaar moet worden afgenomen. Microsoft lijkt het hier wel mee eens te zijn en komt hierom met iets wat voor disc verzamelaars misschien wel eens een uitkomst kan zijn, jouw schijfjes. Nu ook digitaal.

XBOX fysieke games nu ook digitaal

Dat we als gaming platforms meer naar digitaal gaan is eigenlijk niet nieuw en al ingezet sinds de vorige generatie en misschien wel ervoor. Maar hoe bedrijven deze verandering aanpakken daar is nog wel wat voor te zeggen. XBOX lijkt nu dus met een mooie oplossing te komen om fysieke games te blijven sparen, maar ook de voordelen van de digitale wereld mee te pakken.

Het zit namelijk zo sommige gamers hebben generaties gewerkt om hun XBOX game collectie fysiek op te bouwen en hebben hierdoor hun gehele kast vol met doosjes en discs. Daar is ook helemaal verder niets mis mee, maar met de nieuwe aanpak van XBOX is het zo dat je straks zo schijf even in een console kan doen en vervolgens wordt er een digitale licentie op jouw console gegeven. Vervolgens kun je de disc eruit halen en de volgende keer die weer er in doen of lekker in de kast laten staan!

Een goeie deal

Op deze manier kun je dus nog steeds gebruik maken van de voordelen van fysiek, zoals bijvoorbeeld goedkoper een game halen, maar ook de voordelen meepakken van digitaal, zoals XBOX Play Anywhere. Het beste van beide werelden dus! Volgens Microsoft begint het bedrijf met meer als 1000 games die deze nieuwe functie ondersteunen en zullen er gaandeweg zelfs nog meer spellen worden toegevoegd.

Maar wat als ik nu de game wil verkopen?

Nu denk je natuurlijk dat is heel erg leuk zo digitale licentie, maar die zit vervolgens aan mijn XBOX-console vast. Wat gebeurt er nu als ik toch eens een game wil verkopen? En eigenlijk is deze manier heel netjes en makkelijk opgelost door Microsoft. Je kunt nog steeds gewoon de disc verkopen zoals je gewend bent, of hem uitlenen aan vrienden of wat dan ook. Wanneer de volgende persoon de disc in de console doet wordt deze digitale licentie overgezet van console. Zo makkelijk kan het dus gaan!

Tot slot

Hiermee lijkt Microsoft dus een mooie stap gezet te hebben en in het proces fysiek zelfs een beetje aantrekkelijker gemaakt. Vanaf nu kun je nog steeds genieten van de voordelen van fysiek, maar ook het mooie van digitaal meepakken.

De functie heeft nog niet een releasedatum, maar wordt gekenmerkt met coming soon.