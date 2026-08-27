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Fortnite lijkt eindelijk klaar voor een Five Nights at Freddy’s collab

Nieuws 1 Ozaia den Heijer 27 augustus 2026

ITG - FNAF x Fortnite

Na jaren aan geruchten lijkt het er dan toch écht op dat Freddy Fazbear binnenkort Fortnite binnenwandelt. De twee populaire games hebben elkaar de afgelopen jaren al meerdere keren bijna gevonden, maar na jaren van geruchten lijkt het er nu toch écht van te komen.

Spelers hebben in het nieuwe Chapter 7 Season 4 een nogal verdachte locatie gevonden: een pizzeria die verdacht veel lijkt op Freddy Fazbear’s Pizza. En nee, we hebben het niet alleen over een gebouwtje dat toevallig een beetje hetzelfde kleurtje heeft. De locatie heeft zelfs een podium dat behoorlijk hard naar FNAF schreeuwt.

Alsof dat nog niet genoeg was, plaatste het officiële FNAF account een teaser met de tekst “Five Nights at Freddy’s x ???”. Ook Fortnite lead producer Colin Friday werd gespot als nieuwe volger van het officiële FNAF account. Toeval? Kan natuurlijk. Maar na jaren waarin fans om deze samenwerking vragen, begint het inmiddels wel héél toevallig te worden.

Een officiële aankondiging van Epic of FNAF ontbreekt voorlopig nog. Maar met Fortnitemares om de hoek en een seizoen dat volledig draait om bekende gamefranchises, lijkt het eigenlijk een beetje alsof Fortnite zelf alvast de deur voor Freddy heeft opengezet.

Zie jij jezelf al als Freddy rondrennen over de nieuwe map? Of sla jij deze even over? Laat het ons weten in de comments!

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About the author

Ozaia den Heijer

Gamen begon ooit op de oude consoles van m’n ouders, en sindsdien ben ik er niet meer mee gestopt. Tegenwoordig ben ik vooral achter m’n PC of Steam Deck te vinden. En als ik een van die twee niet vast heb? Dan is de kans aanwezig dat ik film aan het kijken ben, want ook daar ben ik nooit mee gestopt.

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