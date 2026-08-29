Gamescom 2026 | De nieuwe gaming line-up van HyperX

Vorige week onthulde HyperX tijdens Level Awakening 2026 in de VS al zijn nieuwste spullen, en deze week toont het merk de line-up er voor het eerst in Europa, namelijk op Gamescom.

HyperX doet dit jaar niet aan half werk op Gamescom. Nadat de nieuwe producten werden onthuldt tijdens Level Awakening 2026 in de Verenigde Staten, is het nu onze beurt om alles in het echt te bekijken en uit te proberen in Keulen. Centraal staan twee nieuwe stukken gear: de HyperX Cloud Alpha Air-headset en de draadloze Pulsefire Haste 3 Pro-muis. Beide moeten volgens HyperX vooral op één ding inzetten: je daadwerkelijk beter laten presteren, niet alleen je setup er gaver uit laten zien.

Een goede game-ervaring om meer dan pure prestaties: het gaat ook om onderdompeling, zelfexpressie en verbinding met andere spelers. Met deze nieuwe lichting producten wil HyperX die hele belofte in de praktijk waarmaken, van je oren tot je muisarm.

Cloud Alpha Air — eindelijk open-back mét pittige bas

Open-back headsets klinken doorgaans ruimtelijk en natuurlijk, geven je de mogelijkheid om nog wat mee te krijgen van de buitenwereld, maar leveren daarvoor traditioneel flink wat bas in. Dat laatste is wel een item waar veel gamers niet zonder kunnen. Met de Cloud Alpha Air, HyperX’ allereerste open-back gamingheadset, belooft het merk die twee werelden eindelijk te verenigen dankzij de nieuwe Bass Tube-technologie.

HyperX richt de Cloud Alpha Air specifiek op fanatieke en competitieve spelers en creators, met de nadruk op nauwkeurige plaatsing van geluid: voetstappen in de verte, de richting waar een schot vandaan komt, of net dat ene subtiele geluidje dat verklapt dat er iemand om de hoek zit. Daarbovenop wordt er een belofte gemaakt voor langdurig draagcomfort en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden via de NGENUITY-software, waar je het geluidsprofiel verder naar eigen smaak kunt bijschaven.

Pulsefire Haste 3 Pro voor snelheid

Aan de muizenkant introduceert HyperX de Pulsefire Haste 3 Pro; de lichtste draadloze muis die het merk ooit heeft gemaakt. De ultralichte, met carbon versterkte behuizing weegt slechts 47 gram, en is uitgerust met de gloednieuwe HyperX Performance Sensor die moet zorgen voor snelheid, precisie en betrouwbaarheid op het hoogste niveau. Met een gevoeligheid tot maar liefst 42.000 DPI, trackingsnelheden tot 800 IPS en ondersteuning voor versnellingen tot 70G moet deze muis zelfs de snelste flick-shots en trackingbewegingen moeiteloos kunnen bijbenen.

Ook op uithoudingsvermogen scoort de Haste 3 Pro hoog: HyperX belooft een batterijduur tot 150 uur bij een pollingrate van 1K, en nog altijd tot 35 uur als je ‘m op de razendsnelle 8K pollingrate zet. Genoeg dus voor lange grindsessies, toernooien, of gewoon die ene avond waarop je jezelf beloofde ‘nog één potje’ te spelen en er drie uur later nog steeds zit.



Het HyperX-ecosysteem groeit ondertussen fors mee

HyperX laat het niet bij die twee hoofdrolspelers. Ook de rest van de line-up krijgt uitbreiding, te beginnen met de SoloCast 2 Pro, een compacte usb-microfoon met verbeterde dubbele condensatorcapsules, ingebouwde trillingsdemping, een ingebouwd popfilter, microfoonmonitoring en uitgebreide bediening via NGENUITY, bedoeld voor iedereen die overlegt met een team, een raid leidt of gewoon voor publiek streamt zonder meteen een volledige studio-opstelling te willen optuigen.

Wie liever geen wireless muis wil, krijgt ook keuze: naast de Pro-versie komen er ook een Pulsefire Haste 3 Wireless en een Pulsefire Haste 3 Wired, allebei gebouwd rond dezelfde nieuwe Performance Sensor, maar met net wat andere prioriteiten qua prijs, gewicht en verbinding. Daarnaast introduceert HyperX de OMEN 35L Gaming Desktop, een kant-en-klare pc die met OMEN AI en één druk op de knop je framerates moet optimaliseren, plus een nieuwe reeks HyperX-gamingmonitoren om de setup helemaal compleet te maken.

Tot slot krijgen een aantal bestaande publiekslievelingen, zoals de Cloud III Wired, Cloud III S en Cloud Flight 2, nieuwe kleurstellingen, en verschijnt de SoloCast 2-microfoon binnenkort ook in een nieuwe ‘Frost’-kleur.

Prijzen en verwachte releasedata

Cloud Alpha Air — vanaf september 2026, €149,99

Pulsefire Haste 3 Pro — vanaf begin oktober 2026, €149,00

Pulsefire Haste 3 Wireless — vanaf begin oktober 2026, €99,99

Pulsefire Haste 3 Wired — vanaf begin oktober 2026, €49,99

SoloCast 2 Pro — vanaf eind oktober 2026, €99,99

OMEN 35L — vanaf eind 2026, €2.599,00

Verschillende gamingmonitoren — releasedatum volgt binnenkort

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