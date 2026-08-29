Preview | Gears of War: E-Day

Gears of War: E‑Day speelt zich voornamelijk af in Kalona, een industriële stad die net begint te herstellen van de lange Pendulum Wars, waardoor de bevolking eindelijk weer adem kan halen—tot de Locust onverwacht vanuit de ondergrond door de straten breekt en de stad in een paar dagen volledig verandert van een levendige plek in een chaotische oorlogszone, ook wel bekend als Emergence Day of E-Day. De game volgt Marcus Fenix en Dom Santiago tijdens deze eerste aanval, waarbij je in één compacte setting ziet hoe de onverwachte aanval van de Locust de hele wereld op z’n kop gezet wordt.

De demo op gamescom

Op gamescom 2026 konden we de game wederom spelen, zo was eerder deze maand de multiplayer speelbaar tijdens de open beta. Tijdens de open beta hadden we al kijkje kunnen nemen wat de game met zich mee gaat brengen.

De campaign demo die speelbaar was bij de XBOX booth dropte ons gelijk midden in het verhaal. De eerste missie van Act 2 gaf ons een globaal idee van de game; ambushes, een leger dat plotseling wordt getest en de wapens. De wapens in de demo maakte duidelijk dat E-Day echt een tijd geleden is op de tijdlijn binnen het verhaal. Snipers hebben bijvoorbeeld geen scope, de torque bow heeft langer nodig om op te laden én de iconische lancer met een kettingzaag is slechts nog een prototype.

Hordes was één grote thema van deze demo. In de cutscene voorafgaand de missie krijgen we te horen dat het team zich moet verplaatsen naar de andere kant van een brug. Aan jouw de taak om deze brug over te komen, maar dat gaat natuurlijk niet zonder dat het een en ander fout gaat. Al snel werd ik aangevallen door vlagen aan Locust die allemaal een Breechshot hadden. Ook wel bekend als die primitieve sniper waarover ik het net had. Om de brug over te komen dien je dus van cover naar cover te rennen, anders word je kop eraf geschoten.

De missie was verder niet heel speciaal en er gebeurde niet iets bijzonders, wél was het een kleine inzicht in wat gaat komen in de volledige campaign. Een leger en een stad dat overrompeld wordt en de oplossingen die nodig zijn om de Locust tegen te houden.

Nog eventjes wachten

Gears of War: E-Day verschijnt namelijk op 6 oktober 2026 voor Xbox Series X|S en pc. De game komt ook naar Steam en is vanaf de releasedatum beschikbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass.

Wie echt niet kan wachten, krijgt mogelijk kleine voorsprong. Spelers met de Premium Edition, Premium Edition Upgrade of Collector’s Edition kunnen vanaf 1 oktober 2026 aan de slag, tot vijf dagen vóór de officiële release