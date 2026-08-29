Preview | Stranger Than Heaven op Gamescom 2026

Stranger Than Heaven wordt het meest ambitieuze project dat RGG ooit gemaakt heeft. Deze soort van prequel op de Yakuza titels speelt zich af over een span van 50 jaar, met steeds een sprong van 10 jaar. We volgen Makoto ‘Mako’ Daito door een groot deel van zijn leven met touches van de muziekindustrie, de Yakuza business en verschillende steden binnen Japan. Wij mochten op Gamescom 2026 aan de slag met een demo met daarin drie verschillende fight sequences en vertellen je graag alles hiervoor!

Makoto is half Japans en wegens redenen waar ik nog niks over kan vertellen is hij gemotiveerd om een leven op te bouwen in Japan. Dit doet hij door middel van een passie voor muziek. Door de jaren komt hij voor grote uitdagingen te staan en jij volgt hem door al die uitdagingen en hoogtepunten. In de demo die wij mochten spelen kwamen wij vooral in aanmerking met de combat in Stranger Than Heaven. Dit is een feature waar RGG enorm trots op is en dat wilde ze dan ook maar al te graag uitlichten in de demo. Hierdoor viel de demo wat vlakjes, gezien ik graag meer had willen zien van de wereld, personages en features. Vooral gezien de game begin volgend jaar al uit gaat komen. Maar, de combat is wel heel uniek!

Twister met wapens

Net zoals in Twister is in Stranger Than Heaven de coördinatie van je ledematen enorm belangrijk. Hiermee bedoel ik dat alle ledematen afhankelijk van elkaar bestuurd zullen worden in de combat. R1 voor je rechterbeen, L2 voor je linker vuist bijvoorbeeld. Ook kan je knoppen tegelijk indrukken voor een tackle of iets anders dat meerdere ledematen vereist. Door deze feature kan je combo’s heel divers uitvoeren en het is een ingenieus bedacht door de ontwikkelaar. Het opent ook manieren om bijvoorbeeld twee vijanden gelijktijdig vast te grijpen en ze letterlijk met de koppen tegen elkaar te drukken. Daarnaast zitten er ook enorm brute finishers in de game, evenals de optie tot meerdere wapensoorten, groot en klein. Van een sushi mes tot aan een volwaardig tweehandig breekijzer. Hierdoor is de combat echt ontzettend afwisselend en tactisch.

Je zult goed op de bewegingen van je vijanden moeten letten met zowel aanvallen, als verdedigen en pareren. Gevechten voelen hierdoor als het tegenovergestelde van de Yakuza brawler delen. Ze zijn traag, realistisch en vereisen je volledige aandacht. In de demo was ik op sommige momenten enorm overtuigt en op anderen weer helemaal niet. Voor mij voelt het dus nog niet alsof ik genoeg gezien heb om een eindoordeel te vellen over of de combat gaat slagen of niet. Maar, RGG kennende weten ze er zeker wel weer wat tofs van te maken, dus ik hoop dat het eindproduct veel meer laat zien dan dat we in deze demo mochten spelen.

Wat een vibe

Stranger Than Heaven is wel echt een enorme sfeerbeleving. De drie gevechten speelden zich af over drie tijdperken met alle drie andere steden als middelpunt. De sfeer was dus enorm aanwezig en alle omgevingen leefde ook echt. We konden nog niet heel veel zien, maar als dit een kleine hint is naar de vibe, dan laat RGG zich hier van hun beste kant zien. Grafisch is de game ook dik in orde, al vond ik de draw distance nog wat magertjes in deze demo.

Voorlopig oordeel