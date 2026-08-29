Preview | AION 2 op Gamescom 2026

Het is vrijdagavond, Gamescom zit er voor ons op en na drie volle dagen aan behind closed doors-afspraken zijn we eindelijk weer thuis. De komende week gaan we jullie natuurlijk alles vertellen over wat we hebben gezien, maar als MMO-liefhebber is er voor mij een game waarmee ik wil aftrappen. Achter de gesloten deuren van NC kregen Jordy en ik namelijk een uitgebreide blik op AION 2 – en die smaakte naar meer.

Toen AION in 2008 verscheen, wist de MMORPG zich te onderscheiden met een aantal voor die tijd behoorlijk innovatieve ideeën. Denk aan de enorme fantasywereld, de strijd tussen facties en natuurlijk combat in de lucht. Toch is AION 2 volgens het ontwikkelteam bij NC eigenlijk de game die ze destijds al hadden willen maken. Nu, bijna twintig jaar later, hebben ze eindelijk de technologie en mogelijkheden om die ambitie waar te maken.

In Zuid-Korea is AION 2 inmiddels al een tijdje te spelen, maar op 5 oktober is eindelijk het westen aan de beurt. Wat maakt dit vervolg anders dan de vele Koreaanse MMORPG’s die we de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen? En belangrijker: weet AION 2 dat klassieke MMO-gevoel daadwerkelijk terug te brengen? Tijdens Gamescom 2026 kregen wij alvast een uitgebreide presentatie. Tijd om de vleugels uit te slaan!

Traditioneel en toch modern

AION 2 heeft op veel vlakken een vrij traditionele kijk op het genre. Waar veel andere titels steeds meer naar de actiongame-kant neigen, blijft AION 2 trouw aan wat MMO-liefhebbers graag zien. Denk aan de manier waarop progressie werkt, hoe skills en combat in elkaar steken en alle features die de game te bieden heeft, zoals dungeons, raids en life-sim-elementen.

AION 2 maakt verticale progressie weer belangrijk. Waar veel MMORPG’s hun progressie tegenwoordig zoeken in horizontale systemen of compleet andere elementen, doet AION 2 het nog op de oude, vertrouwde manier. Je hebt levels en gear- of item levels die ervoor zorgen dat je altijd iets hebt om naartoe te werken. De content eromheen is daar ook op afgestemd. Dit is niet direct positief of negatief, maar volledig afhankelijk van wat jij zoekt in een MMO.

Daarnaast hebben de classes echt duidelijke rollen. Waar een Spiritmaster bijvoorbeeld duidelijk beter is in crowd control, is een Cleric een echte healer en de Templar overduidelijk een tank. De ontwikkelaars geven daarbij wel aan dat spelers die graag alleen spelen niets te vrezen hebben wanneer ze voor een supportclass kiezen: ook die classes weten namelijk prima hoe ze zichzelf kunnen verdedigen!

Groepscontent is ook een groot onderdeel van de progressie. Waar je alleen begint, zul je naarmate je jouw personage verder uitbouwt steeds meer in aanraking komen met andere spelers. Denk aan moeilijke endgame-content zoals raids en dungeons, maar ook aan bossfights waarin je echt samen zult moeten werken.

Voor Jordy en mij waren dit features die direct een nostalgische snaar raakten, en dan vooral op een positieve manier. Het MMORPG-genre is niet meer wat het ooit was, maar NC en alle teams onder deze naam blijven hun jarenlange ervaring inzetten om toffe nieuwe titels te maken. En hoewel monetization niet altijd het sterkste punt van NC is geweest, geven de ontwikkelaars aan dat dit in AION 2 voornamelijk gebaseerd zal zijn op cosmetics.

Wel is er een subscription model waarbij je maandelijks leuke goodies krijgt. Dit is volledig optioneel en de game zelf is gratis te spelen. Ook kregen we een hoop mount skins en outfits te zien die je gewoon kunt vrijspelen door in-game content te spelen. Dit was voor mij een punt waar ik vooraf erg benieuwd naar was en wat we erover te horen kregen, klonk in mijn oren vrij positief.

Wat viel ons op?

De game zal een gigantische open wereld hebben, met zo min mogelijk laadschermen. Volgens de ontwikkelaars is dit enorm belangrijk, omdat ze spelers zoveel mogelijk in de ervaring willen houden. En dat terwijl de wereld naar verluidt zo’n 36 keer groter is dan die van het eerste deel. Toch zagen Jordy en ik tijdens onze hands-off demo een enorm lekker uitziende game die stabiel draaide en er grafisch indrukwekkend uitzag. Ook de tekenstijl wist direct onze aandacht te trekken.

Dat zie je vooral terug in de character designs, outfits, mounts en natuurlijk de wereld zelf, maar juist ook in allerlei kleine details. Zo hebben mounts niet alleen verschillende en unieke designs, maar past ook de manier waarop je personage erop zit zich aan de mount aan. Vlieg je bijvoorbeeld mee met een grote vogel? Dan hang je aan zijn poten. Rijd je mee op een golem? Dan neem je plaats op zijn schouder. Zulke kleine details kom je door de hele game heen tegen en zorgen ervoor dat de wereld visueel een stuk levendiger en interessanter aanvoelt.

Wat ons daarnaast opviel, en wat tijdens de Q&A achteraf nog eens door de ontwikkelaars werd benadrukt, is dat AION 2 behoorlijk vriendelijk met je tijd om wil gaan. Zo blijft de game niet alleen weg van auto-combat en wordt er volledig ingezet op handmatige besturing, gelukkig maar. Maar willen de ontwikkelaars ook voorkomen dat spelen als een dagelijkse verplichting gaat voelen.

In plaats van je constant bezig te houden met een eindeloze stroom aan dailies, weeklies en andere live-servicechecklists, moet de focus vooral liggen op content die daadwerkelijk de moeite waard is om te spelen en waar je vervolgens waardevolle beloningen uit haalt. Het idee lijkt daarmee vooral te zijn dat je AION 2 speelt omdat je ergens naartoe wilt werken, en niet omdat er iedere dag een lijstje klaarstaat dat je eerst moet afvinken.

Die filosofie zien we ook terug in de omgang met alt-characters. Net als bijvoorbeeld in Guild Wars 2 zal een flink deel van je progressie account-wide zijn. Daardoor hoef je bij het starten van een nieuwe class niet opnieuw vanaf nul door ieder progressiesysteem heen te werken. Zeker in een MMO met meerdere uitgesproken classes kan dat een groot verschil maken, omdat het experimenteren met andere speelstijlen zo een stuk aantrekkelijker wordt zonder dat je meteen tientallen uren aan eerder behaalde progressie opnieuw moet verdienen.

Ter land, ter zee en in de lucht

Exploration lijkt een belangrijk onderdeel van AION 2 te worden en daarbij beperkt de game je zeker niet tot twee benen op de grond. De enorme open wereld is op allerlei manieren te doorkruisen. Zo kun je natuurlijk te voet of met verschillende mounts op pad, maar speelt ook vliegen opnieuw een grote rol. Je vleugels zijn daarbij meer dan alleen een snelle manier om van A naar B te komen: ze geven je daadwerkelijk de vrijheid om de wereld vanuit een compleet andere hoek te verkennen.

Ook onder het wateroppervlak houdt de wereld niet ineens op. Je kunt de diepte induiken en daar verder op ontdekkingstocht gaan. Daarmee wil AION 2 een wereld neerzetten waarin exploration niet alleen draait om het volgen van een questmarker, maar vooral om de vraag: “Hé, wat zit daar eigenlijk?” En vervolgens kun je er ook daadwerkelijk naartoe.

Voorlopig oordeel

Toen we de ontwikkelaars vroegen waar ze zelf het meest trots op zijn, kwam het antwoord eigenlijk neer op alles waarmee AION 2 zich wil onderscheiden van andere MMORPG’s uit de regio. Denk aan de traversal en combat, maar zeker ook aan de manier waarop progressie werkt en hoe respectvol de game met je tijd om wil gaan.

En juist dat laatste bleef bij mij hangen. AION 2 zou zich zomaar eens flink kunnen onderscheiden van de Koreaanse MMORPG’s die we de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen. De wereld en content voelen doordachter en vooral beter op elkaar afgestemd. Combat, traversal en exploration lijken elkaar continu aan te vullen, terwijl ook het samenspelen met anderen daadwerkelijk onderdeel moet zijn van diezelfde ervaring.

AION 2 heeft me tijdens deze preview dan ook positief verrast. Natuurlijk hebben we de game nog niet zelf kunnen spelen en moet straks blijken of al die systemen in de praktijk net zo goed samenkomen als tijdens de presentatie werd voorgeschoteld. Maar als NCS zijn beloftes waarmaakt, lijkt AION 2 niet zomaar de volgende gelikte Koreaanse MMORPG te worden. Het zou zomaar eens een MMO kunnen zijn die begrijpt waarom we ooit zo verliefd werden op het genre. Laten we dan ook hopen dat deze game weg mag blijven van pay-to-win taferelen. Mocht dit zo zijn, dan kan het zomaar eens een duurzame game worden, die ons lange tijd bezig houdt!

AION 2 verschijnt op 5 oktober voor PC via Steam of PURPLE. De game krijgt binnenkort een launch scale test en verschijnt volledig op 5 oktober, of een paar dagen eerder met een founder pack!