Preview | SAW Genesis

Griezelen met Bloober Team is ondertussen bijna een werkwoord geworden. De Poolse horror-gamespecialisten wagen zich dit keer opnieuw aan een bekende franchise. Dit keer is het geen Silent Hill, maar een eigen game binnen het SAW-universum. SAW Genesis is een asymmetrische multiplayer-game en wij hebben deze al even mogen testen.

Na ietwat obscure horrortitels waagde Bloober Team zich aan de Silent Hill-franchise en brachten ze daarna Cronos: The New Dawn uit. Nog geen jaar later spelen we alweer een nieuwe game van de Poolse makers. SAW Genesis. De volledige versie laat nog wel even op zich wachten, maar de vroege build die we hebben mogen testen laat in ieder geval al pure SAW-horror en een nagelbijtende indruk achter.

SAW Genesis

SAW Genesis is een asymmetrische multiplayergame. Dit betekent dat de teams in multiplayer niet “eerlijk” verdeeld zijn. In het specifieke geval van deze game zijn er drie overlevers, genaamd Accused, en is er één moordenaar. De Judge. De Judge is in deze game een voorproefje van wat Jigsaw is in de films. Genesis speelt zich af in de twintigste eeuw, ergens in 1920. Dat is ongeveer honderd jaar voor de gebeurtenissen uit de films zich afspelen. Dit geeft Bloober Team de kans om genoeg eigen invulling te geven aan de game, maar toch het echte gevoel van SAW te behouden.

Genesis speelt zich af vlak na de Eerste Wereldoorlog, waarin de wereld nog feestviert en denkt het ergste te hebben gehad. Enkele overlevers van deze oorlog zitten nu vast in een instelling met fysieke of mentale schade. De psychologische aandoeningen na afloop van de oorlog hebben op sommige individuen zo’n grote impact, dat ze na de oorlog gevaarlijker zijn dan tijdens of daarvoor. Met dat in je achterhoofd start je SAW Genesis.

Wat moet je doen?

De Accused moeten samenwerken om de doolhofachtige map waarin ze zichzelf treffen te ontsnappen. Elke map wordt iedere ronde opnieuw met willekeurige elementen gegenereerd. Je kunt de layout dus niet uit je hoofd leren. Als accused heb je gelimiteerde mogelijkheden om jezelf te beschermen en ligt je kracht in het samenwerken met andere overlevers en zo de Judge te slim af te zijn. Als Judge moet jij dus de overlevers opjagen. Je speelt met je prooi en je hebt exclusieve toegang tot geheime deuren en toegangen, een map waarop geluiden te zien zijn en verschillende valstrikken om de accused te vangen.

De accused komen tijdens een ontsnappingsronde voor verschillende puzzels te staan die ze samen moeten oplossen. Je hebt elkaar echt nodig om hier doorheen te komen. Eén speler moet bijvoorbeeld door een gangenstelsel lopen om iets op te rapen, terwijl een andere speler de valstrikken vanaf een ander punt tijdelijk kan ontmantelen. Tijdens de demo kwamen we voor puzzels te staan die soms meer en soms iets minder teamwork verlangen, maar het samen uitvoeren is altijd sneller dan het proberen in je eentje. Samen sta je sterk. Alleen word je al snel in een hoekje gedreven.

Elke ronde gaat op tijd. Je begint nooit met genoeg tijd, maar je kunt tijd kopen. Het nadeel is: tijd kopen kost je HP. Je moet tijd kopen door je hand in een glazen doos te stoppen met een pop erin. Door die pop aan te raken, krijg je extra tijd erbij om te ontsnappen, maar de glazen doos zit vol met messen die je hele arm openscheuren. Typisch SAW, maar als je wilt overleven, moet er pijn geleden worden.

Tot zover

Fans van Dead by Daylight en andere asymmetrische horrorgames gaan SAW Genesis waarschijnlijk met huid en haar verslinden. Hoewel de game duidelijk uit hetzelfde vaatje tapt, weet het voldoende een eigen masker te trekken. De filmische insteek, de constante dreiging en vooral de willekeurige indeling van omgevingen en puzzels zorgen ervoor dat geen enkele ronde hetzelfde aanvoelt. Zelfs de Judge weet nooit helemaal wat hem te wachten staat.

En dat is precies waarom ik nu al zin heb om met een paar vrienden opgesloten te worden. SAW: Genesis lijkt alles in huis te hebben voor een avond vol paniek, gegil en waarschijnlijk een paar vriendschappen die de eindstreep niet halen. Laat die zaag maar draaien. SAW Genesis verschijnt later dit jaar in Early Access via Steam.