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Crimson Desert: Onderwater DLC in aantocht?

Nieuws Nicholas North 28 augustus 2026

Nu de Crimson Desert Enhanced versie uit is en de reguliere updates wat af lijken te nemen in tempo is er iets geks aan de hand: stille updates aan out of bounds eilanden en onderwater omgevingen. 

Pearl Abyss heeft bevestigd dat de eerste paid Crimson Desert DLC dit jaar nog uitkomt. Dat is dan ook precies dat de tussentijdse updates op een minder rap tempo zullen komen en er een enhanced versie is. Fans en dataminers kunnen blijkbaar echt niet wachten en zijn dus aan de haal gegaan om te kijken of ze konden vinden wat er ons te wachten staat en wat blijkt: op stille wijze zijn er allerlei wijzigingen aangebracht in onderwater omgevingen en eilanden die tot nu toe nog onbereikbaar voor ons zijn.

We hebben in Crimson Desert natuurlijk al flink mogen verkennen in de lucht. Dit begon met de kleine zwevende eilanden en later zelfs vliegende mounts. Nu lijkt het er op dat we ons straks ook over  (en misschien wel onder) water mogen bewegen. Pearl Abyss heeft nog geen details bekend gemaakt en lijkt dat voorlopig ook nog niet te gaan doen.

crimson desert dlc

Crimson Desert datamining

Dataminers hebben echter verschillende hints gevonden. Ten eerste onderwater planten. Blue seaweed en kelp assets zijn toegevoegd aan onderwater zones. Deze bleven lang bijna geheel leeg. Kust gebieden hebben nieuwe zand textures en verbeterd terrein gekregen. De grootste ontdekking is echter een heel eiland. In het zuiden van de map hebben fans een eiland ontdekt dat een flinke make-over heeft gekregen. Het terrein, het licht en collossion date zijn geupdate waardoor fans denken dat dit eiland toegankelijk zal worden in de aankomende DLC.

Daarnaast heeft de zee in de desert biome een visibility update gekregen. Wateren die eerder moddering waren zijn nu helder genoeg om door te kunnen kijken. Het lijkt er dus inderdaad sterk op dat we straks onderwater kunnen gaan. Ook is er in het oosten van de map een geheel nieuw eiland ontdekt. Ook dit eiland is onbereikbaar maar is wel te vinden in de game files.

We hopen snel meer Crimson Desert updates te krijgen en kijken dan ook ontzettend uit naar de DLC.

 

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