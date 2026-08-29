Preview | Persona 4 Revival

Tijdens Gamescom 2026 mocht de media en het publiek al even aan de slag met Persona 4 Revival, de remake van de Atlus JRPG uit 2008. Het publiek kon tijdens Gamescom kiezen uit twee segmenten, maar wij hebben een geheim derde segment al even mogen proeven.

Het is geen geheim dat we grote Persona-fans zijn binnen intheGame. Plak er een Persona-sticker op en we vreten het als warme koek. Twee redactieleden hebben zelfs een tattoo van de franchise en de hele gamekast vol met memorabilia van personages uit de franchise. Persona 4 Revival staat dan ook hoog op het verlanglijstje en de nachten voorafgaand aan Gamescom voelden aan alsof de Dark Hour maar niet van ophouden wist. Het moment brak dan eindelijk aan dat we de game eens even echt aan de tand konden voelen.

Persona 4 Revival

Je hebt misschien weleens van Persona 4 gehoord, of het zelfs gespeeld op de PlayStation 2. De kans is groter dat je Persona 4 Golden hebt gespeeld op de PlayStation Vita, of re-release op Steam, PlayStation 4, XBOX of Nintendo Switch. De game die in zijn kern al 18 jaar oud is, heeft een enorme facelift gekregen in Persona 4 Revival. Net als Persona 3 heeft de hele game een grafische overhaul gekregen, waardoor de tekenstijl meer in lijn is met Persona 5. Bij de tekenstijl houdt het echter niet op, want ook de gameplaysystemen zijn meer gestroomlijnd en passen nu beter bij Persona 5 en Persona 3 Reload. Hierdoor voelt de moderne “trilogie” consistent met enkele subtiele variaties en een paar unieke elementen die de stijl van de desbetreffende game onderstrepen. Een typisch voorbeeld daarvan is Prime Time in Persona 4 Revival, dat de combat iets energieker maakt.

Prime Time is een nieuw combatelement in Persona 4 Revival. Prime Time bouw je langzaam op door aan te vallen en door je Persona abilities te laten doen. Zodra Prime Time opgeladen is, mag je deze wanneer je zelf kiest inzetten. Dit kan ook in een nieuw gevecht zijn. Zodra je Prime Time activeert, krijg je als het ware drie gratis beurten om achter elkaar aan te vallen. Aanvallen met je persona kosten tijdens deze beurten 0 SP en je kunt tijdens deze beurten, ongeacht je weaknesses, raken of niet Baton Pass inzetten om je beurt af te geven aan een ander personage.

Mocht je je het nog goed herinneren en zit je al een beetje nadenkend te fronsen na het lezen van de vorige alinea. De Baton Pass is ook nieuw in Persona 4 Revival. Deze zat oorspronkelijk niet in Persona 4 of Persona 4 Golden. Het 1 More-systeem zit er wel nog steeds in en hetzelfde geldt voor de All-Out Attack als je alle tegenstanders in een beurt weet te vloeren door hun weakness te raken.

De demo

Tijdens Gamescom waren er drie demo’s speelbaar (waarvan eentje exclusief voor media achter gesloten deuren). Wij zijn aan de slag gegaan met alle drie de demo’s. De twee publieke demo’s duren beide pakweg 15 minuten. Een demo zet de speler in een verhalend stukje, waarbij je je eerste Shadow tegenkomt en vervolgens Shadow Yosuke moet verslaan in de TV World. De tweede publieke demo zet je nog meer in de combat door je te laten dungeoncrawlen in het kasteel van Shadow Yukiko. Beide segmenten volgen elkaar in de volledige game snel achter elkaar op en na deze twee segmenten vindt de derde demo plaats, die exclusief speelbaar was achter gesloten deuren.

De derde demo begint in het Central Shopping District, waar plotseling ook de Velvet Room beschikbaar is. We kunnen hier nog geen glimp krijgen van het fusen van persona’s, maar we kunnen wel al op date met Marie en haar meenemen voor een hapje in de mensenwereld. De daaropvolgende dagen kunnen we redelijk vrij spenderen met enkele social links om te proberen, maar het belangrijkste om te doen is Yukiko bevrijden. In deze derde demo krijgen we namelijk een uitgebreide blik op het kasteel van Shadow Yukiko. De gangenstelsels in de Persona 4 Revival-dungeons worden nog steeds willekeurig gegenereerd, maar ze voelen wel minder statisch aan dan in de originele game. Het is een beetje vergelijkbaar met Tartarus uit Persona 3 Reload, al zit er nu in Persona 4 Revival toch iets meer detail en afwerking, waardoor het minder eentonig uitziet dan je misschien gewend bent.

De demo neemt ons vervolgens mee door het kasteel met de verschillende verdiepingen die uiteindelijk grafisch wel meeveranderen. We kunnen het ook opnemen tegen de boss, waardoor we met alle demo’s bij elkaar een redelijk compleet beeld krijgen van het eerste hoofdstuk uit de game in het Revival-jasje.

Tot nu

Hoewel we de opening, eerste kennismakingen en verhalende momenten met cutscenes grotendeels nog moeten missen in de demo, hebben we inmiddels een behoorlijk goed beeld van wat Persona 4 Revival ons volgend jaar gaat brengen. En dat is, eerlijk gezegd, precies wat je ervan verwacht. Persona 4, voor de derde keer, maar dan volledig in de stijlvolle tekenstijl van Persona 5.

Daarbij wordt de combat flink gemoderniseerd, met soepelere systemen en de nodige kwaliteitsverbeteringen die zich over de hele game lijken uit te strekken. Toch blijft er één grote vraag hangen. Bij Persona 3 Reload zagen we hoe de oorspronkelijke, duistere sfeer plaats moest maken voor een kleurrijkere uitstraling. Bij Persona 4 ligt dat misschien nog wat gevoeliger. Achter die charismatische personages en vrolijke soundtrack schuilt namelijk een verhaal dat verrassend duister kan worden. Het antwoord op die vraag gaan we je in februari 2027 geven.