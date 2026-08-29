Preview | Tides of Annihilation op Gamescom 2026

Ieder jaar zit er op Gamescom zo’n game tussen waar je vooraf een beetje sceptisch over bent. Je denkt: ziet er interessant uit, maar is dit écht iets voor mij? Dit jaar was dat voor mij Tides of Annihilation. En boy, oh boy, wat had ik het mis. Dit is misschien wel de tofste game die ik deze Gamescom heb gespeeld, en geloof me, ik heb behoorlijk wat grote namen mogen spelen. Tides of Annihilation was dan ook zonder twijfel dé verrassing van mijn Gamescom. Ik heb 45 minuten als Gwendolyn mogen spelen, dus laten we het hebben over waarom deze game mij zo compleet wist te verrassen.

Allereerst was de booth van deze game enorm indrukwekkend. Het was een soort ronde bibliotheek in een afgebrokkelde kerk en Joel en ik hadden dan ook direct zoiets van: wauw, dat ziet er tof uit. Nou, Joel op de stoel naast mij, ik met de controller in mijn handen en we hebben 45 minuten lang met z’n tweeën zitten hypen over hoe ontzettend sterk deze demo was. We mochten een tutorial spelen, een stukje story met wat exploration en twee losse boss fights. Die laatste boss fight heb ik helaas niet af kunnen maken, maar die eerste boss was echt in-sane. Laten we wat dieper duiken in wat wij specifiek vet vonden tijdens het spelen van Tides of Annihilation.

Gwendolyn

Het personage dat je speelt in Tides of Annihilation is Gwendolyn. De game speelt zich af in Londen en Gwendolyn is een van de weinige overlevenden van een invasie vanuit een mythisch rijk. Realiteit en fantasie mengen zich met elkaar en we krijgen een Londen zoals we dat nog nooit hebben gezien. Gwendolyns missie? Het herstellen van dit alles en het vinden van de Holy Grail. Gwendolyn is een enorme badass met een flinke dosis elegantie. Dit zie je terug in hoe ze spreekt, beweegt, aanvalt en zichzelf presenteert. Ze zou oorspronkelijk ingesproken worden door Jennifer English, maar door omstandigheden is deze rol uiteindelijk gegaan naar Angela Sant’Albano, die we kennen van Resident Evil Requiem, waarin ze Grace speelt. Het acteerwerk is dan ook echt ronduit fantastisch en de performance van Angela, zoals we die in de demo hebben gezien, laat zien dat zij een perfecte fit is voor Gwendolyn. Er was wat controverse rondom het aanpassen van haar gezicht in de game, maar met de huidige stem en performance voelt dit voor mij juist veel beter.

Gwendolyn heeft de krachten van King Arthur geërfd. Ze kan de zogenoemde Fog besturen en daarmee ook Spectral Knights tot haar commanderen voor verschillende doeleinden. Zo kan ze een Knight summoneren die haar helpt met archery, maar ook met tientallen andere combo’s die je tijdens de gevechten kunt gebruiken. Dit is een enorm unieke feature die de combat naar een torenhoog niveau tilt. Je kunt Knights inzetten die enorm veel damage doen, heel tanky zijn of juist fucking flashy door de arena springen. De combinatie van Gwendolyns eigen aanvallen en het benutten van deze Spectral Knights is wat de combat vormt tot één vloeiend geheel.

En mijn god, wat speelt dat lekker. Er waren wat sceptische comments te vinden over dat deze game zichzelf zou spelen, maar niets is minder waar. Je bent constant bezig met tactisch spelen, op tijd dodgen of pareren, of juist gebruik maken van je Knights om je vijanden op de knieën te krijgen. Ik kan oprecht zeggen dat dit voelt als de hack-and-slash-games van vroeger, maar dan in een modern jasje, en dat is echt een enorm compliment. Het is zonder twijfel een van de beste combat systemen die ik in lange tijd heb mogen spelen.

Mordred

De eerste boss die je los kon spelen, was Mordred. Zij wordt ingesproken door Aliona Baranova en ook hier krijgen we wederom een waardige performance. Mordred lijkt qua presentatie best wel op Gwendolyn, maar heeft een compleet andere persoonlijkheid en is daarin wat meer de antagonist van deze demo. De boss fight die we kregen was echt episch qua stage, over-the-top combat én met meerdere phases. Iedere phase verandert de stage volledig, maar ook Mordred zelf verandert steeds qua design en speelstijl. Dit geeft me enorm veel hoop voor alle boss fights in deze titel, want Mordred was op ieder vlak echt enorm cool om tegen te vechten. Ze is dan ook een waardige tegenstander voor Gwendolyn en de rivaliteit tussen de twee merk je in iedere cinematic tussen de phases door. Wat zij precies met het verhaal te maken heeft, is nog niet helemaal duidelijk, maar elegant, majestueus en power hungry is ze zeer zeker wel. Hoe dan ook, deze boss fight haalde me nóg meer over de streep dat deze game ontzettend veel potentie heeft.

Daarnaast viel het ons hier op dat de stage in deze fight dus ook het design van de Gamescom-booth was, wat die ervaring nog nét dat beetje toffer maakte. Nu heb jij in je gamekamer natuurlijk geen vervallen kerk met een bibliotheek erin, maar ik weet zeker dat je net zoveel plezier gaat halen uit dit gevecht tegen Mordred.

Haarscherp en gedetailleerd

Wat Joel en mij direct opviel, is hoe ontzettend mooi en scherp de game oogt. Het is echt een mega gelikte stijl die zowel uitgesproken als uniek is. De combinatie van een verwoest Londen met fantasy-elementen zorgt ervoor dat bijna iedere omgeving voelt alsof je naar een soort interactieve concept art aan het kijken bent. Oude, herkenbare gebouwen worden gecombineerd met gigantische fantasy-constructies, mysterieuze mist en natuurlijk de Spectral Knights. Vooral de belichting en details vielen ons op tijdens het spelen. Alles ziet er ontzettend strak uit, zonder dat het daardoor zijn eigen identiteit verliest. Ook de character designs zijn een groot pluspunt. Gwendolyn en Mordred zien er niet alleen indrukwekkend uit, maar passen ook perfect bij de wereld waarin ze rondlopen. De game heeft duidelijk een enorme focus op stijl en presentatie en dat merk je aan alles. Tides of Annihilation weet daardoor een wereld neer te zetten die tegelijkertijd duister, mysterieus, elegant en ontzettend spectaculair aanvoelt.