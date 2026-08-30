Jurassic World komt naar Stuntman: Hollywood, maar Saber… waar blijft Survival?

Saber Interactive heeft tijdens de XBOX Gamescom Broadcast een nieuwe franchise aangekondigd voor Stuntman: Hollywood. En dat is er niet zomaar eentje: Jurassic World komt naar de stuntgame. De eerste trailer laat meteen zien wat dat betekent: auto’s, motoren, dinosaurussen en natuurlijk een T-Rex waar je vooral niet te langzaam voor moet rijden.

Springen over Dino’s in Stuntman: Hollywood

In de Jurassic World-set krijgen spelers verschillende nieuwe stunts voorgeschoteld die rechtstreeks geïnspireerd zijn op de films. Zo zien we onder andere een auto die rakelings langs een Triceratops scheurt, motorachtervolgingen en een scène waarin je met een voertuig over een T-Rex heen vliegt. Precies het soort gecontroleerde chaos waar Stuntman: Hollywood om draait.

De Jurassic World-franchise voegt zich bij een inmiddels behoorlijk bizarre verzameling aan films en series in de game. Zo kunnen spelers ook aan de slag met onder andere Fast & Furious, Back to the Future, Knight Rider, Miami Vice en Death Race. Je kruipt daarbij achter het stuur van bekende voertuigen en moet sprongen, drifts en andere stunts zo precies mogelijk uitvoeren om de perfecte filmopname neer te zetten.

En eerlijk is eerlijk, Jurassic World past daar eigenlijk verdomd goed tussen. Want als je toch al met 150 kilometer per uur door een filmset moet scheuren, waarom zou er dan niet een T-Rex achter je aan zitten?

Alleen Saber, we moeten het natuurlijk wel even hebben over Jurassic Park: Survival.

Want ja, leuk hoor. Een Jurassic World-uitbreiding voor Stuntman: Hollywood. Ziet er ook gewoon tof uit. Maar ondertussen wachten we nog steeds op de Jurassic Park-game waar we écht op zitten te wachten. Jurassic Park: Survival werd al eerder aangekondigd en laat spelers als InGen-wetenschapper Dr. Maya Joshi door Isla Nublar trekken, één dag na de gebeurtenissen uit de originele film. De game draait om verkennen, sluipen en vooral proberen niet opgegeten te worden door dinosaurussen.

En die game staat nog altijd zonder releasedatum. Op de officiële website van Saber staat Jurassic Park: Survival, en overigens ook Stuntman: Hollywood zelf, momenteel simpelweg als TBA.

Dus Saber, we gunnen jullie die T-Rex in Stuntman: Hollywood echt. Maar misschien wordt het ondertussen ook wel eens tijd om ons weer wat meer van Survival te laten zien.

Stuntman: Hollywood komt naar PS5, XBOX Series X|S en pc via Steam. Een releasedatum is nog niet bekend. Ga jij rondrijden met dino’s achter je aan? Laat het ons weten in de comments!