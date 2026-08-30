Preview | The Blood of Dawnwalker op Gamescom 2026

Vorig jaar was Dave al enorm enthousiast over The Blood of Dawnwalker, waarin jij een vampier speelt en gedurende de dag, of in de nacht, je slag slaat om je familie te redden. Dit jaar konden we de game dan eindelijk ook echt spelen. Mijn zorgen waren dat de game eurojank aan zou voelen, maar voor mij was niets minder waar.

De demo die we mochten spelen was bij de XBOX booth en die was ook niet per se heel lang. Maar, ik wilde toch mijn eerste indruk achter laten. Zo weten we dat deze game een race tegen de klok is, maar daar konden we in de demo niet veel van meekrijgen. Wel merkte je bij bepaalde keuzes dat er een klokje stond, wat betekent dat wat je nu gaat kiezen of doen, dat dat tijd gaat kosten. Maar, deze demo legde de focus veel meer op verhaal, graphics en gameplay.

Het verhaal

We kruipen in de huid van Coen, een jonge Dawnwalker die overdag nog mens is, maar zodra de nacht valt gebruik kan maken van zijn vampierkrachten. In het door de pest geteisterde Vale Sangora is Coen wanhopig op zoek naar zijn ontvoerde familie, terwijl de vampire overlord Brencis steeds meer grip op de regio krijgt. Wat vooral opvalt, is hoe weinig het verhaal je bij de hand lijkt te willen nemen: tijdens onze demo moesten we zelf bepalen welke personages we hielpen, welke aanwijzingen we volgden en hoeveel tijd we bereid waren op te offeren. Iedere belangrijke quest laat de klok verder tikken en kan ervoor zorgen dat andere gebeurtenissen of verhaallijnen voorgoed aan je voorbijgaan. Daarmee lijkt Rebel Wolves duidelijk voort te bouwen op de keuzevrijheid van The Witcher 3, maar met een veel grotere nadruk op het idee dat je simpelweg niet alles kunt meemaken. Ik vind dit een enorm tof element!

De combat

Ook het vechtsysteem wist tijdens onze Gamescom-sessie een goede indruk achter te laten. The Blood of Dawnwalker kiest duidelijk niet voor de meest traditionele action RPG aanpak: aanvallen en blokkeren zijn gekoppeld aan vier richtingen, waardoor je tijdens een gevecht daadwerkelijk moet letten op waar een vijand vandaan aanvalt. Goed timen levert een parry op, terwijl je met verkeerd verdedigen vooral je stamina verspilt. Vooral wanneer meerdere vijanden tegelijk op je afkomen, merk je dat zomaar wat knoppen rammen geen optie is. Daarnaast verandert Coens speelstijl wanneer hij ’s nachts zijn vampierkrachten kan gebruiken. Je krijgt dan toegang tot zijn klauwen, bovennatuurlijke vaardigheden en manieren om jezelf met bloed te herstellen. Het resultaat voelt daardoor behoorlijk fysiek en agressief aan, waarbij Dawnwalker duidelijk probeert om je midden in het gevecht te plaatsen in plaats van je simpelweg naar een animatie te laten kijken. Dit merk je ook in traversal, waar je als vampier veel meer opties hebt dan als mens. Het feit dat je hier de keuze in hebt is enorm tof. Ik vond de combat soms niet helemaal lekker vloeiend lopen, maar over het algemeen ook zeker niet slecht spelen.

Grafisch in orde

Visueel weet The Blood of Dawnwalker eveneens indruk te maken. De game draait op Unreal Engine 5, en dat zie je vooral terug in de hoeveelheid detail die in de omgeving en personages is gestopt. Tijdens onze Gamescom-demo viel bovendien op hoe sfeervol de wereld aanvoelt: mist, duisternis en subtiele belichting zorgen ervoor dat Vale Sangora bijna constant een dreigende uitstraling heeft. Het is misschien niet een game die je alleen vanwege de technische pracht moet spelen, maar Rebel Wolves lijkt met Dawnwalker wel een wereld neer te zetten die je graag verder wilt ontdekken. Ik vond de animatie hier ook een heel stuk beter ogen dan in oudere trailers of gameplay video’s en was daarmee positief verrast.

Voorlopig oordeel

Een compleet oordeel vellen vind ik nog lastig, want The Blood of Dawnwalker is een enorm uitgebreide game. Maar ik was positief verrast en voelde me meer verbonden met de game na het spelen, dan tijdens het kijken van trailers en gameplay video’s. Al met al ben ik heel benieuwd hoe deze game het uiteindelijk gaat doen zodra iedereen ermee aan de slag kan op 3 september 2026.