Preview | ELO Sentinel XR Gaming Glasses op Gamescom 2026

Ieder jaar duikt er op Gamescom wel weer een uniek hardwareconcept op. Dit jaar waren dat de ELO Sentinel XR Gaming Glasses. Na twee jaar ontwikkeling was ELO klaar om een volledig functionele unit aan ons te tonen en daar zitten een aantal behoorlijk toffe features aan.

ELO staat vooral bekend om de Vagabond, een mobiele gamingcontroller die we op Gamescom zelf even mochten testen. Daar waren we al snel behoorlijk van onder de indruk. Zoals de traditie inmiddels voorschrijft, voorzagen we de aardige mensen van ELO vervolgens van een voorraad Nederlandse stroopwafels. Daarna kregen wij de Sentinel XR in volle glorie te zien.

De Sentinel XR Gaming Glasses is namelijk een bijzonder stukje hardware en dat heeft met meerdere zaken te maken. Allereerst is het goed om te weten dat de bril volledig gericht is op gaming en entertainment. Zo beschikt de Sentinel over een dual Sony OLED-display met een resolutie van 1920 x 1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Voor gamers is vooral de opgegeven responsetijd van slechts 1ms interessant. Hierdoor zou de bril ook voor snelle games geschikt moeten zijn.

Daarnaast sluit de Sentinel volgens ELO maar liefst 99,7 procent van het licht van buitenaf uit. Tijdens onze korte testsessie merkten we dit direct: zodra je de bril opzet, wordt de buitenwereld grotendeels afgesloten en ligt de focus volledig op het scherm. Dat zorgt voor een behoorlijk immersieve ervaring, zonder dat je meteen met een enorme VR-headset op je hoofd rondloopt.

De bril is bovendien niet uitsluitend bedoeld voor één specifiek platform. ELO richt zich met de Sentinel op handheld gaming, pc en smartphones, waardoor je de bril op verschillende manieren kunt inzetten. Denk bijvoorbeeld aan het spelen van je favoriete pc-games op een groot virtueel scherm, maar ook aan het aansluiten van een handheld of smartphone voor het kijken van films of series.

En, de bril zal ook speakers bevatten én een microfoon hebben. Op die manier ben je altijd verbonden met whatever jij aan het doen bent en wordt je voorzien van geluid en heb je de kans om de microfoon te gebruiken om bijvoorbeeld te bellen of party-chatten.

Perfect voor mensen met een bril

Een interessant aspect van de Sentinel is dat ELO ook rekening heeft gehouden met gamers die een bril dragen. Heb je een oogsterkte tussen -5 en +5, dan kun je de bril namelijk gewoon gebruiken zonder je eigen bril op te hoeven zetten.

De sterkte kan per oog afzonderlijk worden ingesteld met behulp van fysieke wieltjes aan de bril. Daarmee kun je de scherpte aanpassen aan je eigen ogen. Dat is vooral handig voor mensen die normaal gesproken afhankelijk zijn van een bril of lenzen, aangezien je niet met twee brillen over elkaar hoeft te zitten.

Heb je een sterkte van bijvoorbeeld -6, dan lijkt de Sentinel op het eerste gezicht misschien minder geschikt. ELO liet ons echter weten dat ook voor mensen met een hogere oogsterkte oplossingen worden bekeken. De bril is dus duidelijk ontworpen met een zo breed mogelijke doelgroep in gedachten.

Voor wie is de Sentinel XR?

Maar voor wie is zo’n bril nou eigenlijk bedoeld? Dat is misschien wel de belangrijkste vraag. De Sentinel XR probeert namelijk een soort middenweg te vinden tussen een traditionele monitor en een VR-headset. Je krijgt een groot en persoonlijk scherm direct voor je ogen, zonder dat je daadwerkelijk een volledige virtuele wereld om je heen hoeft te creëren.

Voor handheld-gamers kan dat bijvoorbeeld interessant zijn. Een relatief klein scherm van een handheld kan met de Sentinel worden vervangen door een veel groter virtueel scherm, terwijl je de handheld zelf gewoon blijft gebruiken als controller. Ook voor pc-gamers kan de bril interessant zijn als je bijvoorbeeld op de bank wilt gamen zonder een grote monitor voor je neus te hebben.

Daarnaast kan de bril interessant zijn voor mensen die vaak onderweg gamen. Je hebt immers geen televisie of monitor nodig om toch een groot scherm tot je beschikking te hebben. Stop de Sentinel in je tas, sluit hem aan op een compatibel apparaat en je kunt in principe vrijwel overal aan de slag.

Tijdens onze korte kennismaking op Gamescom konden we uiteraard nog geen uitgebreide reviewervaring opdoen. Toch is de Sentinel XR een van die apparaten waarvan je na een paar minuten denkt: “Waarom bestaat dit eigenlijk nog niet veel langer?” Of de bril die belofte daadwerkelijk kan waarmaken, zal vooral afhangen van het uiteindelijke comfort, de beeldkwaliteit, compatibiliteit en natuurlijk de prijs.

De Sentinel XR zal vanaf november 2026 verzonden worden! Onze eerste indruk? De Sentinel XR is zonder twijfel een van de interessantere gaming-accessoires die we tijdens Gamescom 2026 hebben gezien.