Preview | Ace Combat 8: Wings of Theve

Ace Combat 8: Wings of Theve speelt zich af in juli 2029, midden in de nieuwe oorlog tussen de Republic of Sotoa en de Federation of Central Usea (FCU). Dat betekent dat het verhaal zich tien jaar na Ace Combat 7: Skies Unknown afspeelt, want deel 7 kwam uit in januari 2019 .

In Wings of Theve word je opgepikt door het vliegdekschip Endurance, nadat Sotoa de FCU met een blitzkrieg heeft overlopen. De game bouwt verder op de typische Ace Combat‑mix van filmische luchtgevechten, melodramatische oorlogsverhalen en over-the-top superwapens, maar dit keer met een first‑person perspectief in de cutscenes en een nadrukkelijke focus op jouw rol als de nieuwe “Wings of Theve” .

Identiek als het vorige deel

Op gamescom heb ik de kans gekregen om hands-on te gaan met Ace Combat 8: Wings of Theve. De demo was helaas vrij kort, maar gaf wel een kleine insight in wat we kunnen verwachten op launch.

De demo bestond uit een air-to-ground missie waarbij je verschillende objectives moet vernietigen op de grond. In deze missie waren het vooral AA-turrets en frigate schepen van de vijand. De gameplay anzich was verder niets nieuws en zag het er eigenlijk sprekend uit als deel 7.

Grafisch is er geen verschil met deel 7 en was ik ook niet onder de indruk. Zo had ik wel een betere performance verwacht van de titel en leek het wel alsof upscaling aanstond op instelling “ultra performance”. Verschillende objecten spawnde pas in als je dichterbij kwam, en sommige bleven een hele lage resolutie alsof het een PlayStation 2 game was.

De UI was echter ook niet veel veranderd, het eerste dat direct opviel was het gebruik van andere kleuren waardoor de meest belangrijke informatie ten alle tijden goed te lezen valt. Verder zien we gewoon nog dezelfde layout, waarbij je je missie progress in de linkerbovenhoek kunt volgen.

Wat wél nieuw was aan de serie was voorafgaand de missie. Het uitkiezen van jouw favoriete jet met upgrades is natuurlijk aanwezig, maar dit keer kun je ook de vliegtuigen van je CPU-teammates aanpassen. Zo kun jij je bijvoorbeeld volledig richten op ground objectives waarbij je je mede-pilots uitrust met equipment voor air-to-air battles. Tijdens de missie kun je ze ook verschillende commands geven en hun gedrag aansturen waardoor je meer in controle bent over het luchtruim.

Nu ook voor beginners

Waarbij Ace Combat altijd een serie is geweest waarbij de controls nooit veranderde, maakt Ace Combat 8: Wings of Theve eindelijk een verschil. Bandai Namco heeft namelijk voor een nieuwe/extra control scheme gekozen waardoor het vliegen allemaal een stuk makkelijker wordt. Denk bijvoorbeeld aan verschillende assists die je aan- en uit kunt zetten, zoals de roll van het vliegtuig maar ook horizon auto-leveling zodat je niet per ongeluk de grond in maait.

In mijn ogen is dit een goede toevoeging aan de serie die volledig draait om actie, maar tegelijkertijd een interessant verhaal met zich meebrengt. Hopelijk trekt dit ook nieuwe spelers naar de series toe.

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