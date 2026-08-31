Review | EPOMAKER HE108 (Human Fall Flat Edition)

EPOMAKER maakt enorm unieke en sterke toetsenborden, dat hebben we wel gemerkt met de RT100 PRO en de HE75 v2. Nu is het tijd voor een wel heel speciaal keyboard, de HE108 en specifiek de Human Fall Flat Edition. Een combinatie van een 108-key hall-effect magnetisch toetsenbord met speciale keycaps.

Romige switches met magnetische rapid trigger hall-effect switches? Dat klinkt als een droom en stiekem is het dat ook. EPOMAKER steelt langzaam maar zeker onze harten en levert tot dusver niks minder dan kwaliteit voor een erg competitieve prijs. De HE108 is hierin geen uitzondering. Laten we daar wat dieper induiken.

Uniek design en stevige bouwkwaliteit

Zeker niet het lichtste bord op de markt, maar wel enorm stevig. Wanneer je de HE108 uit de doos haalt, merk je vrijwel direct hoe stevig de bouwkwaliteit is. De behuizing voelt stevig aan en vertoont tijdens het typen nauwelijks ongewenste flex. EPOMAKER gebruikt daarnaast een gasket mount constructie, waardoor het toetsenbord tijdens het typen niet aanvoelt als een harde, massieve plank. Er zit een klein beetje meegevendheid in het bord, wat het geheel comfortabeler maakt tijdens langere gamesessies of typwerk. Het gewicht helpt daar eveneens bij, eenmaal op je bureau gelegd blijft de HE108 netjes op zijn plek liggen.

De EPOMAKER HE108 kiest voor een vrij ingetogen en functioneel design. Het full-size formaat met numpad maakt het toetsenbord behoorlijk fors, maar tegelijkertijd oogt het geheel strak en modern. De behuizing heeft afgeronde hoeken en een relatief laag profiel, waardoor het bord ondanks zijn formaat niet overdreven lomp aanvoelt. De RGB-verlichting zorgt bovendien voor wat extra flair, al blijft het design ook zonder verlichting redelijk neutraal. De keycaps en behuizing vormen samen een bord dat vooral praktisch is ontworpen, in plaats van dat EPOMAKER probeert te imponeren met allerlei opvallende designkeuzes.

Wat dan wel weer imponeert, is wanneer je specifiek kiest voor de Human Fall Flat Edition. Deze komt inclusief de speciale keycaps en die zijn fantastisch ontworpen. Over zowel kleuren als details is enorm goed nagedacht. Er zitten her en der wat leuke poppetjes of easter eggs verwerkt en ook de manier waarop het toetsenbord een gradient wordt van kleuren is echt tof gedaan. Het design team bij EPOMAKER weet wat ze doen en dat merk je bij deze keycap set aan alles. Ook het lettertype is echt leuk gedaan namelijk.

Switches in de praktijk

Onder de keycaps vinden we de magnetische hall effect-switches van de HE108. In tegenstelling tot traditionele mechanische switches werken deze niet met fysieke contactpunten, waardoor EPOMAKER jou de actuation point softwarematig laat instellen. Dat betekent dat je zelf kunt bepalen hoe ver een toets moet worden ingedrukt voordat deze geregistreerd wordt. De switches voelen daarbij soepel aan en hebben een vrij lineaire aanslag, waardoor ze zowel tijdens het gamen als typen prettig aanvoelen. Vooral de mogelijkheid om de gevoeligheid per toets aan te passen, geeft de HE108 een flinke dosis flexibiliteit.

Tijdens het gamen komt het grootste voordeel van de HE108 naar voren. Dankzij de aanwezige technologie kun je de actuation distance extreem nauwkeurig instellen. Voor snelle games kun je toetsen bijvoorbeeld al bij een zeer kleine indrukking laten registreren, terwijl je voor andere toetsen juist wat meer travel kunt instellen om onbedoelde inputs te voorkomen. Vooral in competitieve games kan dat prettig zijn. Rapid Trigger gaat daar nog een stap verder in, een toets hoeft niet volledig terug omhoog te komen voordat een nieuwe input geregistreerd kan worden. Hierdoor reageren bijvoorbeeld WASD-bewegingen bijzonder snel. In de praktijk is het verschil niet bij iedere game even groot, maar wanneer je eenmaal gewend raakt aan de snelle respons, voelt een traditioneel mechanisch toetsenbord al snel wat trager aan. Ik merkte tijdens het spelen van de Modern Warfare 4 beta echt hoe goed dat deze combinatie werkt. Een bijna full-sized keyboard voor gamen heeft qua grootte niet direct mijn voorkeur, maar ik merk dat ik deze toch vaak gebruik tijdens het spelen van shooters, grotendeels vanwege de functionaliteit.

Is het een gamechanger? Niet per se. Maar na een paar dagen spelen met de HE108 voelt het wel vreemd om weer terug te gaan naar een traditioneel mechanisch toetsenbord. Vooral Rapid Trigger en de instelbare actuation zorgen ervoor dat het bord ontzettend responsief aanvoelt. Het is geen functie waar iedere gamer iets aan zal hebben, maar voor competitieve spelers is het een van de grootste redenen om voor een Hall Effect-toetsenbord als de HE108 te kiezen.

Ook de sound profile van dit bord is echt magnifiek. Sommige keys bovenin klinken nog wat hol, maar de keys die jij het meest gebruikt klinken echt heerlijk creamy. Dat is voor een magnetische switch echt een unicum, er zijn er genoeg die heel flets klinken of een beetje die ‘oomf’ missen. Maar, dit bord klinkt oprecht heerlijk in zowat iedere toets.

Software, accu en features

Er zitten veel features in dit bord gepropt, waar ik hall effect en alle performance functies al eerder benoemde, is er nog veel meer te vinden. Zo heb je een polling rate van 8K, waardoor je nooit een slag hoeft te missen. Ook kan je het bord op drie manieren aansluiten, waaronder Bluetooth en 2.4G. Ik kon nooit echt heftige vertragingen opmerken in mijn unit. De accu is ook echt fantastisch, ik kan hem weken gebruiken zonder dat hij leeg gaat en zelfs met de RGB aan is er enorm veel accu te vinden hier.

Kijken we naar de software, dan valt er wel nog veel te halen. Het instellen van alles is vrij onoverzichtelijk en vooral de user experience is niet top. Normaliter ben ik niet heel streng op software, maar in een magnetisch bord met zoveel features is het wel zo fijn als alles op-en-top werkt. Dat is hier nog niet helemaal het geval. Alles werkt wel, maar soms vrij onduidelijk of omslachtig.

Verdict

De EPOMAKER HE108 is een toetsenbord dat ontzettend veel goed doet. Van de stevige bouwkwaliteit en het comfortabele gasket mount-design tot de fantastische Human Fall Flat keycaps en vooral de indrukwekkende Hall Effect functies: dit is een bord waar je met plezier dagelijks op typt én gamet. De combinatie van Rapid Trigger, instelbare actuation en de verrassend creamy sound profile maakt de HE108 bovendien bijzonder veelzijdig. De software gooit helaas wat roet in het eten, want met zoveel mogelijkheden had een overzichtelijkere en gebruiksvriendelijkere interface het geheel naar een hoger niveau kunnen tillen.

Toch is dat voor mij geen reden om de HE108 links te laten liggen. EPOMAKER laat wederom zien dat je voor een relatief competitieve prijs ontzettend veel toetsenbord kunt krijgen. Zeker wanneer je op zoek bent naar een full-size Hall Effect-bord waarmee je zowel competitief kunt gamen als comfortabel kunt typen, is de HE108 een hele sterke keuze. De Human Fall Flat Edition doet daar met zijn unieke en uitstekend uitgewerkte keycaps nog een flinke schep bovenop. EPOMAKER heeft wederom een bord afgeleverd dat een plekje op je bureau meer dan verdient.