PlayStation zendt donderdag twee keer State of Play uit

State of Play staat wederom gepland. Ditmaal op donderdag 3 september om 15:00. Het opvallende is echter dat we niet één, maar twee afleveringen achter elkaar krijgen. Eerste kijken we naar de reguliere aflevering en deze wordt opgevolgd door State of Play Japan.

Ten eerste kijken we naar een reguliere State of Play die aankomende games van PlayStation Studios en third-party partners uitlicht. Deze presentatie wordt onder andere aangedikt met een uitgebreide blik op Final Fantasy 7 Revelation.

Ten tweede kijken we naar een State of Play Japan, die direct na de eerste aflevering wordt uitgezonden. Deze aflevering staat in het teken van games die worden ontwikkeld in Japan en andere Aziatische landen. Het is dan wel weer opmerkelijk dat de grootste Japanse game dan weer tijdens de reguliere aflevering getoond wordt. De Japanse aflevering wordt opnieuw gepresenteerd door Yuki Kaji.

State of Play returns on September 3, followed immediately by State of Play Japan! Full details on the back-to-back broadcasts: https://t.co/qP8dscEuP5 pic.twitter.com/9O99ezdLOj — PlayStation (@PlayStation) August 31, 2026

Het hele spektakel begint om 15:00. Welke games hoop jij terug te zien tijdens een van de twee afleveringen? Wordt het eindelijk tijd om een nieuwe blik te werpen op Intergalactic? Of speelt Naughty Dog de kaarten nog eventjes dicht bij de borst? Aanstaande donderdag weten we meer. Zoals gewoonlijk, praten we je na afloop graag bij in onze samenvattingen.

Check terwijl je wacht alvast wat games die we tijdens Gamescom 2026 hebben gespeeld.