Preview | Path of Exile 2 op Gamescom 2026

Grinding Gear kondigde al aan dat Path of Exile 2 eindelijk een volledige 1.0 release krijgt. Deze release brengt ook de nieuwe class, genaamd The Duelist, met zich mee. Wij hebben een sneak peak gekregen en vertellen je graag onze bevindingen!

Toen Path of Exile 2 in vroege toegang kwam, zat ik aardig wat uurtjes gekluisterd aan de game. Na een tijdje is dit afgezwakt, want het leven van iemand die dit werk doet vereist natuurlijk dat je meerdere games speelt. Maar, na de aankondiging van een 1.0 release was ik best wel enthousiast om te zien wat Grinding Gear in de oven heeft zitten. De game gaat free-to-play met de full release op 11 december 2026, dus iedereen kan er dan gezellig in gaan springen.

Een compleet verhaal

Gedurende de early access heeft de studio hard gewerkt aan het compleet maken van het verhaal. Er is al genoeg aangepast aan het bestaande, maar het was nog niet van begin tot eind af. Alhoewel we niks van het verhaal hebben gezien tijdens Gamescom, is het wel goed om te vermelden dat die verhaallijn vanaf 11 december dus in totaliteit te spelen is. De verhalen die ik rondom launch gespeeld heb bevielen sowieso al heel goed. De game heeft rijke lore, interessante personages en brengt je door allerlei ontzettend toffe en afwisselende gebieden.

Raised as an orphan in the slums, the Duelist trained relentlessly for a place in the Grand Arena, where he sought vengeance. Forced to flee during the Fall of Oriath, he now fights on behalf of those unable to defend themselves.

The Duelist

Deze Duelist-class is de allereerste class in Path of Exile 2 die zich volledig richt op het gebruik van zwaarden. Je kunt daarbij kiezen voor een combinatie van zwaard en schild, of juist voor dual wielding. Daarmee introduceert de Duelist een aantal nieuwe manieren om de combat van Path of Exile 2 te benaderen.

De class vormde naar eigen zeggen een flinke uitdaging voor de ontwikkelaars, maar in de endgame build die wij te zien kregen, zagen we vooral een agressieve, snelle en ontzettend vloeiende speelstijl. De Duelist lijkt dan ook gemaakt voor spelers die constant in beweging willen blijven en hun aanvallen zo efficiënt mogelijk aan elkaar willen rijgen.

Een belangrijk onderdeel hiervan is de Ready Stance. Vanuit deze stance kun je een reeks krachtige aanvallen uitvoeren en zo snel achter elkaar schade uitdelen. Maar daar houdt het niet op, want de Ready Stance kan verder worden uitgebreid met verschillende varianten die je speelstijl flink veranderen.

Zo is er bijvoorbeeld de Sand Stance, waarmee je letterlijk zand aan je aanvallen toevoegt. Hierdoor krijg je toegang tot een behoorlijk flashy skill waarmee je onder andere enorme zandachtige schijven richting vijanden kunt afvuren. Het ziet er niet alleen spectaculair uit, maar zorgt er ook voor dat je de Duelist op een heel andere manier kunt opbouwen.

Daarnaast is er de Blood Stance, die de nadruk veel meer op bleed legt. Door deze stance te combineren met je standaardaanvallen kun je een bloederige golf vanuit je zwaard loslaten, waarmee je vijanden laat bloeden en vervolgens damage over time laat oplopen.

Juist die Stances lijken een belangrijk onderdeel te worden van de buildcrafting van de Duelist. Je kunt je aanvallen daardoor niet alleen sterker maken, maar ook aanpassen aan de manier waarop je wilt spelen. Wie graag agressief op vijanden duikt en tegelijkertijd veel ruimte heeft om zijn build te finetunen, lijkt met de Duelist dan ook een interessante nieuwe class in handen te krijgen.

Voorlopig dus

Al met al is deze class dus een toffe toevoeging aan de game. Al hebben we verder niets echt kunnen spelen van de nieuwe story of world content, is deze class een goede voorbode voor een sterke launch!