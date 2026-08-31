Pokémon TCG krijgt Ex star series

De Pokémon Company heeft tijdens de closing ceremony van de 2026 Pokémon world championships een hoop nieuwe dingen aangekondigd. Een daarvan is de Ex star series voor de Pokémon TCG.

In een teaser trailer kregen we Raikou, Entei en Suicune te zien in een ontzettend toffe animatie waarin ook Z mega evolutions werden onthuld. Meer dan een logo voor de Ex star series kregen we echter niet te zien.

Mega Lucario Z werd onthuld als aankomende Mega evolution Pokémon Ex kaart. Daarnaast kregen we een hoop Mega Attack rare kaarten te zien. Deze rarity kregen we voor het eerst in de Ascended Heroes set te zien. Een kaart type met daarop de naam van een attack, zoals de naam doet denken. Op de Japanse kaarten krijgen de Mega attack rares een aanval naam in engelse tekst op de achtergrond, voor de Engelse kaarten krijgt de aanval Japanse tekst. Dit waren in Ascended heroes ook enorm populaire kaarten die op de TCG markt al snel flink in de prijzen stegen. Vooralsnog werd onthuld dat we Mega Rayquaza ex, Mega Darkrai ex, Mega Greninja ex en Mega Zygarde ex mogen verwachten.

Pokémon TCG: de aankomende tijd

Wanneer we deze nieuwe type Pokémon TCG kaarten mogen verwachten werd echter niet duidelijk gemaakt. Het zou goed kunnen dat dit pas tegen het eind van het jaar gaat worden. We krijgen natuurlijk eerst nog de 30th Celebrations set, een set die nu al voor veel commotie zorgt, en Delta reign, de Mega Rayquaza set die waarschijnlijk ook voor een hoop hype gaat zorgen. De Celebrations release zal verspreid worden over de rest van het jaar. Van Delta Reign verwachten een release in November. Ondertussen krijgen we langzaam meer nieuws over reprints van onder andere Destined Rivals en Ascended heroes. Hou de lokale Pokémon TCG winkel dus goed in de gaten.